Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Das Abrollen der Feuerräder ist ein alter germanischer Brauch mit dem Ziel, Hexen, böse Wintergeister und Unheil bringende Dämonen zu vertreiben. Auch in einigen Städten und Gemeinden rund um Heidelberg wird die feurige Tradition am Dienstag, 13. Februar, liebevoll gepflegt. Bereits die Vorbereitung der übermannsgroßen Räder nimmt viel Zeit in Anspruch. Und auch das Abrollen des Feuerrades, das als Symbol für die Sonne zu verstehen ist, erfordert mehrere engagierte Helfer. Mit langen Stangen, die in der Mitte des Rades befestigt sind, sorgen sie dafür, dass die glühende Walze auf ihrem Weg den Hügel hinab nicht unkontrolliert ausbricht. Je höher und je weiter die Flammen schlagen desto besser. Der germanische Brauch sieht es nämlich vor, dass alle Felder und Wiesen vom Feuerschein erfasst werden. Nur dann, so sagt der Volksmund, sind Fruchtbarkeit und eine schadensfreie Erntezeit garantiert.

> Neckarsteinach-Darsberg: Der Kulturausschuss des Stadtteils Darsberg veranstaltet ab 19 Uhr wie jedes Jahr das Abrollen des 1,80 Meter hohen und 2,50 Meter breiten Feuerrades. In diesem Rahmen findet auch das Entzünden des Scheiterhaufens statt. Die Veranstaltung entlang der gesperrten Ortsdurchgangsstraße beginnt ab 18 Uhr mit Musik und Bewirtung. Ab etwa 19 Uhr startet dann der Hexenumzug. Die Darsberger Hexen treffen sich im Dorfgemeinschaftshaus am Dorfplatz mit der "Guggemusik Neckarfurzer" aus Neckarzimmern. Fremde Hexen sind herzlich eingeladen am Zug teilzunehmen. Dieser führt unter Lärm der Rätschen und Kuhglocken zu den Wiesen, wo die Hexen ein großes Feuer entzünden. Danach erfolgt das Abrollen des Feuerrades, ehe anschließend die Hexen durch die symbolisierte Sonne vertrieben werden.

> Schönau: Oberhalb des Schul- und Freizeitzentrums werden um 19 hier das Feuerrad und die Feuerkugeln abgerollt. Treffpunkt für die Zuschauer ist um 18.45 Uhr am Eingang zum Stadion. Anschließend lädt der Veranstalter, die Odenwälder Trachtengruppe Steinachtal, zum lustigen Kehraus ab 19.51 Uhr ins VfB-Heim ein. Mit dabei sind die Schönauer Trauerschnallen, das Männerballett sowie weitere Musik-, Gesang- und Tanzeinlagen. Das sinnige Motto lautet: Tracht trifft Trikot. Der Eintritt ist frei.

> Schönau-Atneudorf: In der Talaue zwischen dem Stadtteil Altneudorf und Heiligkreuzsteinach entzündet der MGV Eintracht Altneudorf bei Einbruch der Dunkelheit wieder sein Faschingsfeuer. Die Bevölkerung ist zu selbst gemachten Waffeln, Bratwurst, Glühwein oder Kinderpunsch herzlich eingeladen.

> Wilhelmsfeld: Mit Feuerrad und Fastnachtsfeuer wird im Luftkurort der Winter ausgetrieben. Zentrale Bestandteile der bei Einbruch der Dunkelheit gegen 18.30 Uhr startenden Gaudi sind der Hexentanz und das Fackelglühen. Der Ort des Geschehens ist der Hügel am Laiersberg direkt an der Buswendeschleife "An der Autohalle". Von der Odenwaldhalle aus lässt sich das Schauspiel bestens verfolgen. Für den sicheren Ablauf sorgt die örtliche Freiwillige Feuerwehr ebenso wie für die Versorgung der Schaulustigen mit Glühwein, Kinderpunsch und heißen Würstchen. Der Nachwuchs umrahmt mit Fackeln den Weg des Feuerrades. Für das Abbrennen privater Fastnachtsfeuer wird hingewiesen, dass diese bei der Gemeinde anzumelden sind. Verbrannt werden dürfen nur Reisig, Gehölz und Sträucher, wohingegen Gartenabfälle, Holzbretter, alte Möbel und Kunststoff tabu sind.