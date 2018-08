Von Christoph Moll

Bammental/Leimen-Gauangelloch. Warum brannten am Montagnachmittag auf einem Feld an der Gemarkungsgrenze zwischen Bammental und dem Leimener Stadtteil Gauangelloch mehrere Strohballen? Nach dem Strohfeuer ermittelt die Polizei. Wurde der Brand etwa von einem Feuerteufel gelegt? "Die Ursache ist noch nicht geklärt", sagt ein Sprecher der Polizei. "Wir ermitteln in alle Richtungen - bei der aktuellen Trockenheit ist alles denkbar." Es könne sich um Brandstiftung, aber auch um eine Selbstentzündung etwa durch eine Glasscherbe handeln, die das Sonnenlicht gebündelt hat.

Martin Beck glaubt nicht an eine Selbstentzündung. "Der Brand ist rätselhaft", meint der Einsatzleiter der Bammentaler Feuerwehr. Seltsam sei, dass gleich mehrere Strohballen brannten, zwischen denen einige Meter Abstand war. Andere wiederum lagen aber auch eng beieinander. "Die Ballen müssen bewegt worden sein", meint Beck.

Auch die Feuerwehrleute rätselten über die Brandursache: Entweder die Strohballen wurden einzeln angezündet oder das Feuer breitete sich von einem Ballen durch Funkenflug oder über den abgeernteten Stoppelacker aus. "Der Landwirt hatte den Boden aber zum Glück bereits umgebrochen, sodass sich die Flammen am Boden nicht gut ausbreiten konnten", gibt Beck zu bedenken.

So hielt sich die Ausdehnung des Brandes auf dem Feld - etwa 350 Meter von der Kreisstraße zwischen Bammental und Gauangelloch entfernt - noch in Grenzen. "Es hätte bei der Trockenheit aber ein größerer Brand werden können", so Beck. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Maisfeld zu verhindern. Nicht mehr zu retten war aber ein Baum, der von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen und gefällt werden musste.

Zum Löschen des Brandes waren über 10.000 Liter Wasser notwendig. Weil diese Menge in keinen Tank passt, musste ein Pendelverkehr eingerichtet werden. Diesen übernahm die Wiesenbacher Feuerwehr. "Es war immer genug Löschwasser vor Ort", lobt Einsatzleiter Beck. Insgesamt waren über 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Hilfe kam auch von einem Landwirt, der die Strohballen mit seinem Traktor auseinanderzog, sodass das Feuer besser gelöscht werden konnte.