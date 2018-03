Von Nicolas Lewe

Nußloch. "In Nußloch regnet’s net, wenn mir Umzug hewwe" - so schallte es gestern zur Eröffnung des Fastnachtsumzugs "Südliche Bergstraße" vom Elferratswagen des "Karneval Clubs Nußloch" (KCN) herab. Die Sonne strahlte über der Mondspritzergemeinde und machte die Temperaturen, die sich nicht allzu weit oberhalb des Gefrierpunkts bewegten, fast vergessen. Wie schon 2017 hatten wieder 37 Gruppen und Vereine ihr Kommen angekündigt, wobei die Teilnehmerzahl mit 840 laut KCN-Elferratsmitglied Steffen Gottschall aber gestern noch einmal höher ausfiel als im regnerischen Vorjahr.

Fastnachtsumzug Nußloch 2018 - die Fotogalerie











































Angeführt wurde der närrische Zug von den Nußlocher "Gajemänndl", die in ihren Waldgeisterkostümen ebenso eine respekteinflößende Erscheinung waren, wie die "Hexen vum Grobrunn", die wenig später folgten. Einen Kontrast dazu bildeten die Birkenfelder "Hogebiere" mit ihren Obstmasken und auch die freundlich dreinblickenden "Dennacher Trolle" zauberten ein Lächeln auf die Gesichter der zahlreichen Kinder. Auffällig viele Gruppen von außerhalb waren der Einladung nach Nußloch gefolgt, darunter die Dämonen und Hexen aus Karlsruhe, die Narrenzunft aus Bruchsal sowie die Heimsheimer "Schleglerhexen".

Besonders freuten sich die mehreren Tausend Besucher, die dicht gedrängt am Straßenrand das Spektakel verfolgten, aber natürlich, wenn sie die Kostüme und Motive der Karnevalsvereine aus den umliegenden Gemeinden erkannten. Eine der größten Gruppen stellten die "Frösche" aus St. Ilgen mit ihren Tanzgarden und dem vereinseigenen Elferratswagen. "Aus dem fernen St. Ilgen seid ihr zu uns rübergekommen", wurden die knallgrünen Gesellen von ihren Nußlocher Freunden launig in Empfang genommen. Und auch für die Wiesenbacher "Schisslhocker" hatten die KCN-Fastnachter die angemessene Begrüßung parat. Am Lindenplatz dirigierte Moderator Wolfgang Schneider vom KCN das dreifach kräftige "Spül Hui".

Farbenprächtig präsentierten sich derweil die "Verriggde Feijaveggel" der Kostümgruppe aus Wiesenbach, deren bunte Kostüme durch die dazu passenden Perücken ergänzt wurden. Ohne Frage waren sie der schrillste Anblick beim Nußlocher Fastnachtsumzug, bei dem sich einige Besucher allerdings noch mehr Motivwagen gewünscht hätten. Viel Beifall erhielten deshalb auch die "Freunde Schmudo", die bei ihrem Wagen unter dem Motto "Zirkus" viel Kreativität aufgeboten hatten. Sie läuteten den Schlussakkord der Nußlocher Vereine ein, bei denen die verschiedenen Gruppen des KCN traditionell den Abschluss bildeten: Mit einem "dreifach donnernden Nußloch Helau" empfangen wurden die Superminis, die Minigarde, die Schautanzgruppen der Junioren- und Präsidentengarde, die "Amigos" mit ihrem Wagen sowie die "Rocking Mamas". Letztere wurden nach ihren furiosen Auftritten bei der Prunksitzung gleich mehrfach an der Strecke mit entsprechender Musik zum Tanz gebeten. Am Lindenplatz forderte Moderator Schneider eigens den DJ dazu auf, den "Johnny Däpp"-Song für die Frauen aufzulegen. Klar, dass die "Rocking Mamas" bei dem eingänglichen Beat nicht die einzigen waren, die sich zum Tanzen angeregt fühlten.

Überhaupt fiel der Narrenzug dank der musikalischen Umrahmung sehr launig aus, wobei die "Tonjäger" des KCN als "gastgebende" Musikgruppe den Anfang machten. Sie verstanden es ebenso wie die "Radaugugge Spessart", die "Domguggler Speyer" und die "Hoggema Ringdeifel" dem Publikum so einzuheizen, dass die winterliche Kälte schnell kein Thema mehr war. Den musikalischen Abschluss des Zuges bildete der Nußlocher Musikzug, der es in seiner Rockstar-Kostümierung mit Hits wie "Smoke on the water" noch einmal richtig krachen ließ. Zugegeben ein recht starker Kontrast zu Andreas Gabaliers "Hulapalu", das bei den Fußballern des FV Nußloch aus den Boxen wummerte oder den allgegenwärtigen Mickie-Krause-Fetenhits à la "Ich bin solo" und "Schatzi, schenk mir ein Foto". Treffender hingegen für den gestrigen Umzug hätte das, was bei den "Schisslhockern" vom Wagen schallte, nicht sein können: "Eins kann uns keiner nehmen - und das ist die pure Lust am Leben."