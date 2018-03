Tausende Besucher wollten den Fastnachtsumzug sehen und feierten - wie hier am Hanfmarkt - ausgelassen. Foto: Alex

Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Bis auf die Schrecksekunde, als die unerlaubte Zündung einer Rauchbombe dicken, roten Rauch über den Hanfmarkt verteilte, verlief der 27. Narrenumzug der Neckargemünder Karnevalsgesellschaft (NKG) am Samstag ohne schwerwiegende Vorfälle. Es blieb beim fröhlichen, stundenlangen Partyfeiern ohne Pause. Die Rauchbombe aber rief Polizei, Ordnungsamt und das THW auf den Plan, das in Person des jungen Tillman Gastner für die Beseitigung der Pyrotechnik sorgte.

Fastnachtsumzug in Neckargemünd 2018 - Die Fotogalerie























































































Liselotte von der Pfalz und der sie begleitende Gardeoffiziers, dargestellt von Erika und Willi Höfer, moderierten von der Kredell-Terrasse aus den mit 89 Nummern stark besetzten Umzug. Sie und für die Stadt Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Rehberger begrüßten die Teilnehmer aus der näheren und weiteren Umgebung. Fußgruppen und Partywagen mit aktuellen und sich beständig haltenden Fetenhits hielten sich diesmal die Waage. Der Ausschank von Hochprozentigem von den Umzugswagen aus war als Trend genauso zu beobachten wie eine mitgeführte Bratwurstbraterei - wohl um den Hunger der eigenen Fahrzeugbesatzung zu stillen. Bonbons und andere Leckereien flogen en masse ins närrisch verkleidete Publikum. Wer fleißig sammelte, konnte gut gefüllte Tüten mit nach Hause nehmen.

Nicht ganz so viel Publikum wie im Vorjahr, aber doch mehrere Tausend Besucher säumten die Straßen. Im Wiesenbacher Tal und an den Plätzen vor dem Stadttor und am Hanfmarkt fanden sich die größten Zuschauermengen. Die NKG hatte mit ihren Tanzgruppen, mit dem Till, dem Narrenschiff und Stadtprinzessin Dania I. den Narrenwurm eröffnet. Ein Höhepunkt kam gleich danach: Bürgermeister Frank Volk, Ortsvorsteher und Bürgermeisterkollegen der Nachbargemeinden kamen als hochwassergeschädigte Fußgruppe daher.

Karnevalsvereine aus Hirschhorn, Hoffenheim, Ziegelhausen, Heidelberg, Weinheim, Wiesenbach sowie von Eberbach bis Philippsburg nahmen ebenso am Umzug teil. Fahnenschwinger, Trommler, Hexen, Elwetritsche, Männerballetts, Gardemädchen, Tanzmariechen, Prinzessinnen und Guggemusikgruppen in bunten Kostümen gaben sich ein Stelldichein.

Für viele Neckargemünder Vereine ist die Teilnahme ein Muss. Wieder mit dabei waren die Rhönräder des Turnvereins 1876. Die Handballer des Vereins thematisierten auf ihrem Motivwagen das Veranstaltungs-Aus für den Ankersaal. Die Kindergarteninitiative Rumpelstilzchen, die Kolpingfamilie, der THW-Ortsverband, die Feuerwehr Waldhilsbach, der FC Dilsberg, der TV 07 Kleingemünd, die SpVgg Neckargemünd und die Mückenlocher Kerweborscht setzten gelungene Farbtupfer und bereicherten den Narrenwurm mit ihren Themen. Ein besonderer Hingucker war der Motivwagen der Familie Schneckenberger unter dem Motto "Atlantis lebt". Einen schönen Motivwagen steuerten auch die Feuerwehren aus Darsberg und Neckarsteinach rund um die Bürgermeisterwahl.

Musik beschallte das Publikum von den großen Umzugswagen. Der Renner unter all den Fetenhits war der "Johnny Däpp-Song". Das NKG-Narrenschiff legte ihn als erstes auf und brachte das Publikum damit zum ausgelassenen Hüpfen und Mitsingen. Nach gut drei Stunden hatte das närrische, vor allem junge Volk noch nicht genug und feierte weiter im rappelvollen Schulhof und in der Banngartenhalle.