So wie hier vor einigen Jahren in Nußloch wird auch bei diesem Umzug wieder Konfetti geworfen - aber in Maßen. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd/Nußloch. Wie sicher sind Fastnachtsumzüge? Nach dem Unfall beim Nachtumzug in Eppingen, bei dem eine 18-Jährige durch kochend heißes Wasser schwere Verbrühungen an den Beinen erlitt, wird auch in der Region kräftig über diese Frage diskutiert. Kein Wunder: Schließlich stehen am Samstag in Neckargemünd und am Dienstag in Nußloch auch rund um Heidelberg zwei große Umzüge an, zu denen Tausende Besucher am Straßenrand erwartet werden. Welche Auflagen müssen die Veranstalter erfüllen? Welche Regeln gelten für die Teilnehmer? Gibt es zum Beispiel ein Konfetti-Verbot wie in Stuttgart? Die RNZ hörte sich um.

In Neckargemünd gibt es kein Konfetti-, aber ein Farbbeutel-Verbot, wie Stadtsprecherin Petra Polte erklärt. Dieses sei eingeführt worden, da im vergangenen Jahr zwei Personen Farbbeutel ins Publikum geschossen haben. Neben der Verletzungsgefahr sei auch die Verschmutzung problematisch gewesen. Konfetti hingegen sei kein Problem, da das Kehrfahrzeug ohnehin gleich hinter dem letzten Umzugswagen fahre.

Die Kosten für die Reinigung übernehme die Stadt als Unterstützung für den Veranstalter, die Neckargemünder Karnevalsgesellschaft (NKG). Dazu gehöre auch, dass der Bauhof Absperrgitter und Mülltonnen aufstellt. Die NKG müsse sich aber um Toilettenhäuschen an der Umzugsstrecke und den Sanitätsdienst durch das Rote Kreuz kümmern. Auch die Feuerwehr sei in Bereitschaft, da während des Umzugs das Gerätehaus nicht erreichbar ist. Außerdem müsse die NKG Ordner an der Umzugsstrecke postieren.

Die Stadt sei, so Polte, mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes ebenso wie die Polizei vor Ort, um zum Beispiel Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz beim Alkoholkonsum zu ahnden. "Zudem werden alle zurechtgewiesen, die sich daneben benehmen", so Polte. Die Erfahrung habe aber gezeigt, dass Alkohol kein großes Problem darstelle. Ein generelles Verbot, entsprechende Getränken mitzubringen, bestehe nicht, da es keinen zentralen Zugang gebe und das Verbot deshalb nicht zu kontrollieren sei.

"Wir halten die Teilnehmer des Umzugs an, dass sie keine Sauerei machen", sagt der NKG-Vorsitzende Thomas Muley. Die eigenen Gruppen würden mit gutem Beispiel vorangehen und kein Konfetti werfen. In der französischen Partnerstadt Évian-les-Bains am Genfersee sei dies ganz anders, erzählt Muley: "Da wird gehäckseltes Papier gleich säckeweise durch die Luft geworfen." Die NKG wirft lieber Kaubonbons, Chips, Popcorn, Schokolade und Kekse. Lutschbonbons wolle niemand mehr.

In Nußloch gibt es keine Verbote für "Wurfgeschosse", wie Hauptamtsleiter Christian Laier berichtet. "Bunte Papierschnipsel gehören zu den närrischen Umzügen einfach dazu." Der Karneval-Club Nußloch (KCN) muss als Veranstalter darauf achten, dass das Jugendschutzgesetz und lebensmittelrechtliche Bedingungen eingehalten werden. Personal der Gemeinde ist aber nicht vor Ort. Schilder und Absperrungen werden dem KCN zur Verfügung gestellt. Die Polizei und das Rote Kreuz begleiten den Fastnachtsumzug.

"Zum Glück gibt es nicht so viele Regeln", sagt KCN-Präsident Thomas Kretz. Die Vorschriften seien seit Jahren dieselben und nicht übertrieben. Man melde den Umzug beim Landratsamt an und der Zugmeister gehe die Strecke mit der Polizei ab, die dann den Umzug beaufsichtigt. Wichtig sei, dass bei Wagengruppen an jedem Rad eine Person mitlaufe, sodass niemand unter die Räder gerät. Außerdem werden Toilettenhäuschen aufgestellt. Aus Sicherheitsgründen würden nur Kunststoffmehrwegbecher und keine Gläser zum Einsatz kommen.

"Konfetti ist erlaubt, aber wir versuchen es bei unseren Gruppen einzudämmen, um die Anwohner nicht zu verärgern und um der Gemeinde nicht noch mehr Arbeit zu machen", erklärt Kretz. Viele Maskengruppen würden jedoch Papierschnipsel mitbringen. Diese bitte man, Konfetti sparsam zu werfen. "Sauerei muss nicht sein", betont Kretz. Und was wird sonst geworfen? "Wenn man das Richtige kauft, wird es auch aufgehoben", schmunzelt Kretz. Der KCN stellt das "Wurfmaterial" für alle Teilnehmer - 800 bis 900 Kilo, darunter 100 Säcke Popcorn. Die weiteren Renner auch hier: Kaubonbons und Chips. Übrigens: Um die Reinigung der Straße kümmert sich anschließend der Bauhof "in manueller Arbeit", wie es heißt. Also mit Besen und Schippe.