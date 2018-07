Von Benjamin Miltner

Leimen-St. Ilgen. Die Unternehmen klagen über ein Bürokratiemonster, Datenschützer jubeln dagegen europaweit: Das Ende der Übergangsfrist der ab heute geltenden Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (EU) spaltet die Gemüter. Auch in der Region. Was bedeutet die Regelung für das Vereinsleben rund um Heidelberg?

Britta Kettenmann zeigt sich auskunftsfreudig. Kein Wunder, ist die 47 Jahre alte Industriekauffrau aus Leimen doch so etwas wie ein "alter Hase", wenn es um Vereinsführung geht. Seit über zehn Jahren ist sie die Erste Vorsitzende des Turnvereins Germania 1892 St. Ilgen, eines klassischen Mehrspartenvereins mit derzeit knapp über 1000 Mitgliedern. Sie hat schon viel erlebt - und auch das Thema Datenschutz ist beileibe kein neues für sie. "Das haben wir schon lange auf dem Schirm", sagt sie. "Wir gehen sehr sensibel mit den Daten unserer Mitglieder um."

Hintergrund Die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (EU) wurde bereits 2015 beschlossen und trat 2016 als Gesetz in Kraft. Heute endet die zweijährige Übergangsfrist. Die meisten Rechte für Bürger und Pflichten für Institutionen galten in Deutschland bereits vorher, werden nun aber europaweit angewandt. Für Vereine sind folgende Grundsätze zu beachten: > [+] Lesen Sie mehr Die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (EU) wurde bereits 2015 beschlossen und trat 2016 als Gesetz in Kraft. Heute endet die zweijährige Übergangsfrist. Die meisten Rechte für Bürger und Pflichten für Institutionen galten in Deutschland bereits vorher, werden nun aber europaweit angewandt. Für Vereine sind folgende Grundsätze zu beachten: > Erhebung: So wenige Daten wie möglich sammeln. Zweck-Nachweis nötig. > Veröffentlichung: Einwilligung des Mitglieds stets erforderlich. Besonders sensibel sind Fotos minderjähriger Mitglieder. > Wettkämpfe: Bilden eine Ausnahme. Ranglisten mit Namen und Ergebnissen dürfen jederzeit publiziert werden. > Sicherung: Die Daten müssen analog wie digital vor Zugriffen und Verlusten gesichert sein. > Unterrichtung: Kommt es zu Datenpannen, müssen diese binnen 72 Stunden der zuständigen Behörde gemeldet und zudem auch betroffene Mitglieder über die Verletzung des Schutzes informiert werden. > Auskunft: Mitglieder haben jederzeit das Recht, Einblick über die von ihnen gesammelten Daten zu erhalten. > Löschen und korrigieren: Es gibt ein Recht auf "Vergessenwerden" und Richtigstellung persönlicher Daten. bmi

[-] Weniger anzeigen

So werden Neumitglieder seit Jahren auf dem Beitrittsformular über die elektronische Speicherung ihrer Daten informiert. Der Verein verpflichtet sich im Gegenzug, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Gleichzeitig erlaubt das Mitglied dem Verein, Fotos auf der eigenen Homepage zu nutzen oder in weiteren Medien zu veröffentlichen.

Neu ist hingegen, das die Datenschutzerklärung ausgeweitet und auf der Homepage mit einem eigenen Reiter nun auch deutlich sichtbarer ist. "Wir haben unsere Internetseite vor ein paar Wochen sozusagen datenschutzsicher gemacht", erklärt Kettenmann und dankt ausdrücklich Holger Strunk, dem Webmaster und Experten des TV Germania auf diesem Gebiet. Also alles paletti, kein Problem mit der neuen Regelung?

Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Kettenmann gibt zu: "Für mich persönlich ist das Thema schwierig. Ich bin nicht vom Fach, habe keinen juristischen Hintergrund." Trotz der über 1000 Mitglieder zählt sie den TV Germania zu den kleineren Vereinen, zumindest strukturell. Es gibt keinen Geschäftsführer, alles läuft ehrenamtlich. Es läuft auch - aber beim Thema Datenschutz fühlt sich die Vereinsvorsitzende allein gelassen. Es gäbe zu wenig Direktiven und Empfehlungen von Politik und Sportverbänden, bemängelt Kettenmann. "Da herrscht noch Handlungsbedarf", meint sie.

Beispiel Badischer Sportbund: Zwar fand Kettenmann dort eine Fülle an Infomaterial inklusive Checklisten. "Aber für mich als Laie ist es kaum verständlich und wahnsinnig mühevoll, mich da durchzuforsten" bekennt sie. Beispiel Datenschutzbeauftragter: Für den Verein obligatorisch oder nicht? Ein Thema, dass auf der nächsten Vorstandssitzung besprochen wird.

Angst und Bange wird Kettenmann dennoch nicht. Nicht vor der Heerschar an Anwälten, die ihre Mahnbescheide quasi nur noch unterschreiben und losschicken müssen, wenn man so manchem zu Panik neigendem Bericht Glauben schenkt. Aber auch nicht vor den Pflichten gegenüber ihrer Mitglieder, was die Auskunft, das Ändern oder Löschen von Daten betrifft. "Da gab es auch vorher schon mal Anfragen. Zwar selten, aber dem kommen wir natürlich nach", sagt die 47-Jährige. Und überhaupt: "Wir sammeln sowieso nur die Daten, die wir für die Verarbeitung brauchen." Das sind: Name, Adresse, Geburtsdatum und die Kontodaten. Keine Religion, kein Beruf oder Ähnliches.

Die Daten werden gesichert und geschützt. Analog als Akten in abschließbaren Räumen und Schränken, digital auf einem vereinseigenen, gesicherten Computer. Kettenmann verspricht: "Wir gehen weiter mit gesundem Menschenverstand an die Sache heran." Sie ist überzeugt: Wer sich bisher an die Datenschutzregeln gehalten hat, wird auch mit dem neuen Recht kein Problem bekommen.