Mauer. (mf) Für Aufregung sorgte ein Gasaustritt am Montagmittag in der Heidelberger Straße. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bagger gegen 12.30 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Der Gas-Austritt enorm gewesen war, bestand Explosionsgefahr, so die Beamten vor Ort. Daher mussten rund 20 Bewohner in der näheren Umgebung ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehren aus Meckesheim und Mauer sperrten die Straße für den Verkehr. Ein Notdienst des Energieversorgungsunternehmens MVV war schnell vor Ort und konnte das Gas abdrehen.

Nach 45 Minuten war der Spuk vorbei: Alle Bewohner konnten wieder zurück in ihre Häuser und die Einsatzkräfte wieder gehen. Ein vorsorglich gerufener Rettungswagen kam nicht zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden ist den Polizeiangaben zu Folge nur gering.