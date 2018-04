Leimen-Gauangelloch. (mare) Musikalische Leckerbissen - und das "Schlag auf Schlag": Das verspricht das vierte Musikfestival am Sonntag, 22. Oktober, in der evangelischen Kirche. Los geht es mit einem Singmusikalischen Gottesdienst um 14 Uhr. Ab 15 Uhr wird dann im 20-Minuten-Takt abwechslungsreiche Musik geboten. Der Gaiberger Kirchenchor singt zum Auftakt Lieblingslieder, es folgen um 15.20 Uhr "kleine und große Hände am Klavier", ehe um 15.40 Uhr der Luther-Projektchor Gospels bietet. Mit Blockflöte und Gitarre malen Ute Scriba und Sarah um 16 Uhr "Colours of Music", der Würfelchor meint um 16.20 Uhr: "Singen tut der Seele gut." Susanne Baumgärtner zaubert um 16.40 Uhr ein Akkordeon-Potpourri, der Chor "Spirit of Joy" führt um 17 Uhr Gospels und Spirituals a cappella auf und der Instrumentalkreis spielt um 17.40 Uhr Musicalmelodien. Es folgen die Choral Community mit bekannten Gospels (18 Uhr) und der Posaunenchor Gaiberg mit Liedern aus der Reformationszeit (18.20 Uhr). Aktuelle Hits hat der junge Chor der Liedertafel Leimen, "More than Words", um 18.40 Uhr im Gepäck, ehe das Festival um 19 Uhr mit dem Film "Natürlich Gauangelloch" und anschließendem Abendsegen beschlossen wird.