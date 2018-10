Dossenheim. (aham) David Faulhaber will Hans Lorenz beerben. Der 41-Jährige ist damit der Erste, der offiziell seinen Hut in den Ring wirft für die Bürgermeisterwahl am 3. Februar 2019. Bekannt ist der Brühler durch seine aktuelle Arbeit: Er ist seit 2016 Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim. Dieses ist zuständig für den Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg und Mannheim.

Seine Erfahrung in der Verwaltung sieht Faulhaber als gute Voraussetzung für die Arbeit als Rathauschef. Als Bürgermeister möchte er unter anderem die Digitalisierung, die Kinderbetreuung und die Integration weiter vorantreiben. Amtsinhaber Lorenz hatte schon im März angekündigt, nach 24 Jahren an der Verwaltungsspitze nicht erneut anzutreten.