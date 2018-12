Seit Dienstag sind die Schrauben am Zaun zusätzlich verschweißt. Foto: Gramm

Eppelheim. (luw) Seit Dienstag ist der Edeka-Zaun wieder geschlossen. Dabei wollte die Seite der Zaun-Befürworter wohl endgültig das letzte Wort haben: Jetzt sind die Schrauben, die den Zaun zusammenhalten, sogar verschweißt. Das teilte Stadtrat Martin Gramm (Grüne) der RNZ mit. Er sei am Montagabend mit am Zaun vorbeigelaufen, da sei die Lücke noch offen gewesen. Am Dienstagmorgen war der beliebte Fußweg zum Edeka-Markt plötzlich wieder blockiert.

Vor rund zwei Wochen hatte bereits die Heidelberger Rechtsanwaltskanzlei Gréus angekündigt, dass der Zaun möglichst schnell wieder geschlossen werden sollte. Die Kanzlei vertritt die Eigentümer der angrenzenden Wohnanlage, die den Bau des Zauns vor fünf Jahren in Auftrag gegeben hatten. Gramm ärgert sich darüber. "Man muss auch mal an die älteren Menschen denken, die jetzt mit ihrem Rollator wieder den Umweg um den Zaun herum nehmen müssen", sagte Gramm auf Nachfrage.