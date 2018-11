Obdachlose und bedürftige Mitbürger bedienen sich am Frühstücksbuffet der katholischen Pfarrei St. Joseph und können so ihren Hunger stillen. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Wer jeden Euro zweimal umdrehen muss, der freut sich über alles, was nichts kostet - wie zum Beispiel über das kostenlose Frühstücksangebot für Obdachlose und bedürftige Mitbürger der katholischen Pfarrei St. Joseph. Die Frühstückswoche im katholischen Gemeindezentrum Franziskushof schont den kargen Geldbeutel und füllt den leeren Magen. Organisiert wird sie von Helga und Bernd Hönig und freiwilligen Helfern.

Acht Ehrenamtliche sind in der Küche und am Buffet im Einsatz, um die täglich im Schnitt 40 Gäste zu versorgen. Sie sind alle schon früh morgens zur Stelle, um in der Küche Rührei mit Schinken, kleine Bratwürstchen, Wurst- und Käseplatten und Brötchen anzurichten sowie Kaffee und Tee vorzubereiten. Frisches Obst und Gemüse wird noch geschnippelt, Joghurt, Müsli, Marmelade und süße Backwaren angerichtet. Alles wird in Buffetform dargeboten, damit sich jeder so viel nehmen kann, wie er möchte. "Es fehlt wirklich an nichts", freut sich Toni aus Neckargemünd.

Seitdem das Eppelheimer Winterfrühstück in den Frühstückswochenplan der Städte und Gemeinden in der Region aufgenommen wurde und der Termin in den Einrichtungen von Diakonie und Caritas ausgehängt wird, hat sich der Zuspruch gesteigert. Die Gäste kommen aus dem ganzen Umkreis, von Mannheim bis Heidelberg und Neckargemünd. Immer mehr jüngere Menschen - Männer wie Frauen, die auf der Straße leben - nutzen das Frühstücksangebot. Aber auch Senioren, bei denen die Rente kaum zum Leben reicht, kommen, um sich satt essen zu können.

Toni aus Neckargemünd und Manfred aus Heidelberg gehören zu den Stammgästen bei der Frühstückswoche für Bedürftige. Manfred wohnt in einer Garage in Heidelberg-Neuenheim. Ganz stolz erzählt der 56-Jährige am Tisch, dass er nach fast fünf Jahren Arbeits- und Obdachlosigkeit mittlerweile einen Minijob hat und bei einem Pizzabäcker aushilft. Früher war er auf dem Bau als Fliesen- und Bodenleger tätig, bis die Firma pleiteging. Nachdem der Job weg war, wurde ihm auch bald die Wohnung gekündigt. Sein neuer Minijob gibt ihm Hoffnung: "Wenn man eine Aufgabe hat, dann ist das etwas ganz anderes, dann ist man motiviert."

Sein Ziel ist es, eine Arbeit zu bekommen, von der er leben kann, und eine Wohnung zu finden, die er bezahlen kann. In die Gemeinschaftsunterkünfte, wo Alkoholiker und Drogenkonsumenten zu den Mitbewohnern gehören, möchte er auf keinen Fall. Dann bleibt er lieber in seiner Garage. "Eine bezahlbare Wohnung in Heidelberg und Umgebung zu finden, ist wie ein Sechser im Lotto", weiß Manfred aus Erfahrung. Seine Tischnachbarn geben ihm Recht. Das Amt für Soziales und Senioren in der Heidelberger Altstadt, das auch für Wohnungsnotfälle zuständig ist, sei hierbei keine große Hilfe, erklärten sie.

Reiner aus Eppelheim ist auf den Rollstuhl angewiesen. Er lebt in einer Altbauwohnung, die mehr Baustelle ist als Wohnung. Vor acht Jahren konnte er sich dank Spenden einen großen Wunsch erfüllen und mit Rollstuhl und Hand-Bike zu einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela aufbrechen. 3000 Kilometer hat er zurückgelegt, um das Grab des Heiligen Jakobus zu erreichen. Er kann maximal 200 Euro als Miete im Monat aufbringen. Die Hoffnung, dass er dafür eine rollstuhlgerechte Wohnung in Eppelheim findet, hat der heute über 60-Jährige aufgegeben.

"Die Frühstückswoche wird nur durch Spenden finanziert", informierte Bernd Hönig. "Wir erhalten viele Geld- und Sachspenden aus der Bevölkerung." Besonders lobend erwähnt wurde von ihm die große Spendenbereitschaft der Eppelheimer Bäckereien Stern und Riegler, Getränke Kasseckert, dem Treiberhof und der Metzgerei Benig aus dem Heidelberger Pfaffengrund, die für die Frühstückswoche Lebensmittel zur Verfügung stellen. Die Besucher können sich dank der vielen Spenden auch mit Pflege- und Hygieneartikeln eindecken und in der Kleiderkammer im Untergeschoss des Franziskushofs nach passender Kleidung stöbern.