Eppelheim. (cm) Die Klage ist abgelehnt, Patricia Rebmann ist im Amt. Und dennoch ist der Streit um die Bürgermeisterwahl noch nicht beendet. Denn Kläger Georg S. lässt nicht locker. Gestern hat er das wahr gemacht, was er angekündigt hatte: Er hat eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Wie der Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart am Nachmittag mitteilte, macht Georg S. geltend, dass die Gerichtsentscheidungen die Freiheit der Wahl, die Garantie effektiven Rechtsschutzes und das Willkürverbot verletzen.

Zur Erinnerung: Georg S. hatte wegen eines Plakats von Patrica Rebmann geklagt, das seiner Meinung nach zu nah an einem Wahllokal hing. Sein Einspruch wurde Mitte August vom Mannheimer Verwaltungsgerichtshof in letzter Instanz als unzulässig abgelehnt. Gleich nach dem Urteil hatte sich der Anwalt von Georg S., Uwe Lipinski, "nicht überzeugt" von der Argumentation der Richter gezeigt. Denn jeder, der künftig einen Wahleinspruch einlegen wolle, müsse dann behaupten, dass ihm der Wahlfehler erst nach der Stimmabgabe aufgefallen sei. Außerdem sei auch ein Ziel der Klage gewesen, für die Zukunft mehr Rechtssicherheit für den Abstand von Wahlplakaten zu erlangen.

Die Verfassungsbeschwerde ändert nichts daran, dass die Bürgermeisterwahl gültig ist. Nur wenn sie erfolgreich wäre, wäre die Wahl weiter angefochten. "Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist derzeit noch nicht absehbar", teilte der Verfassungsgerichtshof mit.