Von Anja Hammer

Eppelheim/Heidelberg. Sind die Chaostage nun endlich vorüber? Ein eindeutiges "Ja" konnte Paul Ritze dem Technischen Ausschuss in dessen jüngster Sitzung nicht vermelden. Aber der Projektleiter der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) präsentierte eine ganze Liste mit Maßnahmen, die seit seinem letzten Besuch im Eppelheimer Rathaus umgesetzt wurden.

Notwendig wurden die neuerlichen Änderungen im Schienenersatzverkehr zwischen Eppelheim und Heidelberg, da eine Umstellung im Dezember zu Ärger und Frust unter den Fahrgästen sorgte. Wer von Eppelheim nach Heidelberg wollte, musste mit dem 713er-Bus in den Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund fahren und dort in die 22er-Straßenbahn umsteigen. Umgekehrt das gleiche Spiel, denn bekanntlich fährt die Linie 22 derzeit nicht nach Eppelheim, da die Brücke über die Autobahn A5 neu gebaut wird. Nur waren die 713er-Busse, die aus Schwetzingen kamen, überfüllt und verspätet, die Anschlüsse an die Straßenbahn passten nicht und die Pendler mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

"Im Januar hatten wir Anpassungen angekündigt", sagte Paul Ritze nun vor dem Technischen Ausschuss. "Und die sind jetzt erfolgt." Neben dem 713er-Bus im 20-Minuten-Takt nach Schwetzingen fährt ein 22er-Bus im 20-Minuten-Takt nur nach Eppelheim. So gibt es alle zehn Minuten - und damit für jede Straßenbahn - einen Anschluss nach Eppelheim. Und zwar entweder in Form eines großen Gelenkbusses oder in Form zweier Standardbusse.

Zudem firmiert der 713er-Bus zwischen Eppelheim und Heidelberg nun als 22er-Bus. "Es gab anfangs Probleme mit der Anzeige", berichtete Ritze. "Nun sollten diese aber ausgemerzt sein", so der Projektleiter weiter. Wie RNV-Pressesprecher Moritz Feier auf RNZ-Nachfrage erklärt, steht etwa auf den 22er-Bussen, die im Pfaffengrund abfahren "Schwetzingen über Eppelheim" oder nur "Eppelheim".

Das reicht aber nach Ansicht einiger Fahrgäste nicht aus. So meldete sich Beata Klausa aus Neckargemünd bei der RNZ. Sie wollte vor einigen Tagen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Schwetzingen fahren. "Ich habe mich vorher extra im Internet schlau gemacht", betont sie. Allerdings ist sie im Pfaffengrund in den "falschen" 22er-Bus gestiegen: An der Eppelheimer Endhaltestelle war Schluss, zum Umsteigen in den Bus nach Schwetzingen reichte die Zeit nicht. "In der Straßenbahn wurde zwar gesagt, dass man in den Bus umsteigen soll", sagt Klausa. "Aber nicht, dass da zwei verschiedene Busse stehen: einer nach Eppelheim und einer nach Schwetzingen." Die Neckargemünderin plädiert daher für eine klare Durchsage noch in der Bahn.

Insgesamt aber hat sich die Lage entspannt, wie Paul Ritze nun berichtete: "Die Beschwerdezahlen zeigen, dass es deutlich besser geworden ist." Zehn Beschwerden seien in der ersten Woche nach der neuerlichen Umstellung bei der RNV eingegangen. Sie hätten mehrheitlich die Busanzeige zum Inhalt gehabt. Die mangelnde Kapazität sei kein Thema mehr gewesen. Auf Nachfrage von Ausschuss-Mitglied Bernd Binsch (EL), ob sich denn das Ersatzverkehr-Chaos der letzten drei Monate negativ auf die Fahrgastzahlen ausgewirkt habe, betonte Ritze: "In keinster Weise."