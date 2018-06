Es gibt Bräuche, da weiß man gar nicht wo sie herkommen. Auf einmal waren sie da. So auch die Kerweschlumpel in Eppelheim: Sie wird schon seit Ewigkeiten an den Fahnenmast gehängt als Zeichen, dass Kerwe ist. Bisher hieß sie immer Berta. Doch in diesem Jahr wurde sie umbenannt: In diesem Jahr ist die

Nicht lustig

Ein Kommentar von Anja Hammer

Es gibt Bräuche, da weiß man gar nicht wo sie herkommen. Auf einmal waren sie da. So auch die Kerweschlumpel in Eppelheim: Sie wird schon seit Ewigkeiten an den Fahnenmast gehängt als Zeichen, dass Kerwe ist. Bisher hieß sie immer Berta. Doch in diesem Jahr wurde sie umbenannt: In diesem Jahr ist die Schlumpel erstmals männlich und heißt Schorsch.

Mit den Worten "Nehmt uns ab die Last und hängt den Kerwe-Schorsch an den Mast!" wurde er hochgezogen. Und damit bekommt das Ganze eine Symbolik, die vorher nicht da war. "Schorsch" ist die Dialekt-Variante von Georg. Wer das Geschehen der letzten Monate in Eppelheim aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass der Wahlkläger, der den Amtsantritt von Bürgermeisterin Patricia Rebmann um über acht Monate verzögert hat, Georg S. hieß.

Ein Zufall? Selbst wenn: Ein solcher Zufall sollte nicht sein. Bei Außenstehenden entsteht der Eindruck, dass ein Bürger, der seine Rechte wahrgenommen hat, am Mast hängt - und die Bürgermeisterin steht daneben und sieht zu. Das sollte nicht sein. Eine solche Symbolik hätte verhindert werden müssen. Denn diese geht über den Kerwe-Spaß hinaus. Das ist nicht mehr lustig.

[-] Weniger anzeigen