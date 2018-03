Eppelheim/Heidelberg. (aham) Füße hochlegen? Das gibt’s für die Aktiven des Eppelheimer Carneval Clubs (ECC) nicht! Am Freitag - an einem der wenigen freien Tage in der Hochsaison - stürmten sie mit lautem dreifach "Helau!" die RNZ-Redaktion "Region Heidelberg". "Obwohl wir uns selbst eingeladen, sind wir nicht gekommen, um euch zu schaden", kündigte Jens Schneider an. Um die Aussage des ECC-Sitzungspräsidenten zu unterstreichen, traten sogleich die Mariechen Kimberly und Vivien hervor - mit Tabletts voller Fastnachtskrapfen der Bäckerei Stern im Arm.

Bei so viel Herzlichkeit - ganz getreu dem Ordensmotto im 44. Jubiläumsjahr "Allen Wohl und niemand Weh’" - konnte die Redaktion natürlich nicht anders, als sich zu ergeben. Damit sie aber nicht allzu viel Schabernack treiben, erinnerte das Redaktionsteam die Narren mit launigen Reimen daran, dass sie in ihrer Amtszeit bis Aschermittwoch in Eppelheim noch genug zu tun haben. "Guggte mol, dass die Busse widda pünktlicha sinn, do hocke doch aa viel Fastnachter drin." Immerhin wollen die ECCler damit am Sonntag nach dem Fastnachtsgottesdienst selbst zum Umzug in Ziegelhausen fahren ...

Die Büttenrede von ECC-Sitzungspräsident Jens Schneider:

Liebe Freunde der schreibenden Zunft,

heute haben wir wieder gestürmt eure Unterkunft,

und obwohl wir uns selbst eingeladen,

sind wir nicht gekommen um euch zu schaden.

Im Gegenteil: Wir wollen euch heute zeigen geschwind,

was freundliche Menschen wir Narren doch sind!

Drum haben wir euch für euer Handwerk auf die Nacht,

einen kleinen Narrenschmaus mitgebracht.

Auf dass mir bringt die neuesten News von hier,

auf das morgige Zeitungspapier.

Ihr Schreiberlinge von der R-N-Z,

stets aktuell und immer adrett, sollt weiterhin, wie bisher so fleißig sein,

berichten vom Odenwald bis zum Rhein.

Seid neugierig, fragt nach, und deckt auch mal auf,

was da so hinter verschlossen Türen im Lauf.

„Investigativ“ ist hier das Zauberwort,

Egal ob in der Stadt, im Land, oder Ort.

Auf dass die Menschen euch weiterhin kaufen,

zu schätzen wissen – es soll bei euch laufen!

Das wünschen wir euch liebe Zeitungsmacher,

unterstützen euch dabei mit Herzblut und Lacher.

Lasst uns alle Lebenslust tanken,

wir wollten uns bei euch höflich bedanken!

Tolle Artikel konnten wir lesen,

aus ganz Rhein-Neckar vom Fastnachtswesen.

Von Sitzungen, Umzügen, Rathausstürmen, wir ließen es krachen,

und dank euch konnte jeder lesen, was wir machen!

Macht weiter so – unsere Welt sie ist bunt!

Tut die frohe Fastnacht den Menschen hier kund!

So ist auch das Motto des ECC-

Seit 44 Jahr allen Wohl und niemand Weh.