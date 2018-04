Eppelheim. (aham) Rund 200 Flüchtlinge leben derzeit in Eppelheim. Für 110 davon ist die Stadt verantwortlich, der Rest wohnt in einer Unterkunft des Rhein-Neckar-Kreises. Um die "städtischen Flüchtlinge" kümmert sich Regina Eul. In der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung stellte die Integrationsbeauftragte ihre Arbeit vor und äußerte einen Wunsch: "Ich hätte gerne einen Runden Tisch mit Gemeinderat, Verwaltung, Kirchen, Ehrenamtlichen und Vereinen, damit die Integration in Eppelheim weiter gelingen kann."

Seit rund einem Jahr ist sie bei der Stadt beschäftigt. In den dafür vorgesehenen 19,5 Stunden jede Woche ist viel zu tun: "Ich bin zentrale Anlaufstelle für alle Flüchtlingsfragen", erklärte sie. Daher kämen neben den Flüchtlingen auch Bürger, Vermieter oder Behörden zu ihr. Und dann ist da noch die Datenpflege für die Statistik. Diese besagt laut Eul etwa, dass der Großteil der Neuen männlich ist: Unter den insgesamt 110 Flüchtlingen seien nur 27 Frauen und Mädchen. "Rund zwei Drittel der Flüchtlinge sind jünger als 30 Jahre", berichtete Eul weiter. Daraus ergeben sich ihrer Ansicht nach auch die Aufgaben für die Zukunft: den Kindern und Jugendlichen in Schule und Freizeit zu helfen und sie auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.

Was die Herkunftsländer angehe, so kommen 78 Menschen aus Syrien; zwölf aus Afghanistan, acht aus dem Irak und zwölf aus anderen Ländern. 52 der 110 Flüchtlinge sind alleinstehend, den Rest machen mehrere Familien aus. Für sie alle bietet Eul Beratung und Unterstützung an. "Dazu gehört auch die Suche nach Papieren", berichtete sie. "Denn auf dem Weg von Behörde zu Behörde gehen einige Unterlagen verloren."

Einen "wichtigen Pfeiler in der Integrationsarbeit" nannte Eul die Flüchtlingshilfe: "Ohne die Arbeit der Ehrenamtlichen wären viele Erfolge in Eppelheim ausgeblieben." Dieses Lob griffen sowohl Räte als auch Verwaltung auf. Hauptamtsleiter Reinhard Röckle: "Wir waren überrascht, wie viele Flüchtlinge privat untergebracht sind."

Denn bislang hatte die Stadt stets vermutet, dass sie viel mehr Wohnraum schaffen muss. Immerhin hätte sie laut Quote nicht nur 110, sondern 186 Menschen bis Ende 2017 unterbringen müssen. Daher werden derzeit ein Gebäude in der Wernher-von-Braun-Straße umgebaut und Holzcontainer nahe den Tennisplätzen geplant. Dass nun weniger Flüchtlinge untergebracht werden müssen als angenommen, sorgte im Räterund für Fragen. Die Sorge: Die Stadt baut am Ende zu viel. "Die Zahlen für die Unterkünfte sind nicht realistisch", entgegnete die Integrationsbeauftragte. So wisse man nicht, wieviel Familiennachzug noch komme. Außerdem könne es sein, dass eine sechsköpfige Familie in einer Wohnung untergebracht ist, die rein rechnerisch für acht Personen vorgesehen ist. Außerdem gelte eine Familie auf dem Papier als "untergebracht". "Aber sie teilen sich zu sechst ein Zimmer", führte die Flüchtlingsbeauftragte aus.

"Wir sind froh, wenn nicht alles auf Kante genäht ist - auch wegen der Obdachlosen", so Hauptamtsleiter Röckle. Bürgermeisterin Patricia Rebmann pflichtete ihm bei: "Wir haben solide geplant."