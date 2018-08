Dieter Mörlein kann an seiner Tätigkeit nichts Schlimmes entdecken. Foto: sg

Eppelheim. (aham) Alt-Bürgermeister Dieter Mörlein steht derzeit im Kreuzfeuer der Kritik. Durch Zufall kam heraus, dass der 69-Jährige, der letztes Jahr den Chefsessel im Eppelheimer Rathaus räumte, für die Akin-Wohnbaugesellschaft tätig ist.

Das Heikle daran: Die Stadt streitet seit zwei Jahren mit der Baufirma, die in Eppelheim zwei Bauprojekte am Laufen hat. Beide Mehrfamilienhäuser sind der Stadt so sehr ein Dorn im Auge, dass sie sogar Klage eingereicht hat.

Mörleins Verstrickung in die Sache sorgt nun für Empörung. Nicht nur, weil man es „moralisch verwerflich“ findet, wie es etwa der stellvertretende Bürgermeister Trudbert Orth (CDU) sagt. Vielmehr wird befürchtet, dass Mörlein schon im Amt nicht die Interessen Eppelheims vertreten hat.