Eppelheim. (bmi) Von wegen Ruhe vor dem Sturm: Bevor die Gewitterfront mit viel Wind die Hitze aus der Region rund um Heidelberg vertrieb, ist es in Eppelheim zu einem Flächenbrand gekommen. Um kurz nach 14 Uhr entzündeten sich mehrere Strohballen auf einem Feld direkt am alten Bahndamm bei den Birkighöfen auf Höhe des Treiber-Anwesens. Das Feuer breitete sich schnell aus, trat auf nahes Altholz und angrenzende Bäume über.

Ein Fall für die Eppelheimer Feuerwehr. Zusammen mit den Kollegen aus Plankstadt und Oftersheim waren in Windeseile gut 30 Feuerbekämpfer vor Ort. "Schon bei der Anfahrt kam uns viel Rauch entgegen", beschreibt Eppelheims Kommandant Uwe Wagner. Mit vereinten Kräften gelang es, den Brand binnen 20 Minuten in den Griff zu bekommen noch ehe ein kurzer Regenschauer für Abhilfe sorgen konnte. Trotz durchaus brisanter Ausgangslage.

Denn dank der ausgetrockneten Vegetation und der aufkommenden Windböen hatte das Feuer - im Gegensatz zu den Pflanzen - ideale Wachstumsbedingungen. Schnell brannte das Gestrüpp auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern lichterloh und entzündete auch einige Birken. Bis in die knapp 20 Meter hohen Wipfel schlugen die Flammen über. "Zum Glück war ein Hydrant des Bewässerungssystems für die Landwirte in der Nähe", erzählt Wagner. So war genügend Löschwasser vorhanden. Auch um ausreichend "nachzulöschen" - was bei der Trockenheit unerlässlich ist.

Auch das war gar nicht mal so einfach: Eine Kettensäge und der Teleskoplader eines Landwirts halfen mit, die vier Strohballen sowie das entzündete Altholz ins freie Feld zu transportieren, um dort abzulöschen. Bis 16.30 Uhr wurden auch die angebrannten Bäume gut bewässert, ehe der Einsatz beendet werden konnten.

Bleibt noch eine Frage: Wie kam es zu dem Feuer? "Wir gehen von einer Selbstentzündung aus", ist sich Uwe Wagner sicher. Setzt bei Strohballen ein Gärprozess an, so können im Inneren schnell über 100 Grad erreicht werden - und bei der derzeitigen Wetterlage Feuer fangen.

Update: 9. August 2018, 19.15 Uhr