Eppelheim. (pr/mün) Westlich von Eppelheim kommt es am Donnerstag gegen 14.15 Uhr zu einem Flächenbrand. In Höhe der Birkighöfe hatten Strohballen Feuer gefangen und auf Bäume in Gestrüb übergegriffen. Nach ersten Informationen gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, da der aufkommende Wind immer wieder das Feuer entfacht. Im Einsatz sind derzeit die Feuerwehren aus Eppelheim, Oftersheim und Plankstadt, nähere Informationen liegen noch nicht vor.

Das betroffene Areal liegt zwischen Eppelheim und Plankstadt bei der früheren Bahnlinie.