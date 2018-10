Eppelheim. (aham) Niemand hat 1971 "gepennt". Diese Vermutung wurde zwar geäußert, weil die Stadt in diesem Jahr ihr 1200. Jubiläum feierte. Jedoch gab es dafür einen guten Grund: "Die Rhein-Neckar-Halle wurde erst 1971 fertig", erinnert sich Klaus Preuß.

Der Verwaltung und dem Gemeinderat war sehr wohl bewusst, dass "Ebbelenheim" bereits im Jahr 770 im Lorscher Codex auftaucht. Das bestätigt ein Blick in das Archiv der Rhein-Neckar-Zeitung. So gab es vor der Festwoche vom 7. bis zum 13. Juli eine Sonderbeilage "1200 Jahre Eppelheim - Eine aufstrebende Gemeinde feiert Jubiläum". In dieser wird auch die Urkunde von 770 genannt. "Aber 770 wird Eppelheim nur am Rande erwähnt", weiß Klaus Preuß. "In der Urkunde von 771 wird Eppelheim genauer genannt."

Hintergrund Die Geschichte Eppelheims ist von Wirren geprägt. Das fängt schon mit den Anfängen an: Wer waren die ersten Eppelheimer? Steinzeitmenschen, die Kelten oder doch ein gewisser Ebbelo beziehungsweise Eppilo? Manche Forscher gehen nämlich davon aus, dass Eppelheim auf diesen Mann zurückgeht: "das Heim des Ebbelo". Hartnäckig hält sich aber auch die Vermutung, dass der Apfel bei der Namensgebung eine Rolle gespielt haben könnte - zumal das Stadtwappen aus einem Reichsapfel mit Kreuz besteht. Die Insignien des Kaiserreiches durfte der Kurfürst von der Pfalz führen. 1696 fand das Wappen seinen Weg von Heidelberg in ein pfälzisches Dorf. Richtig: Eppelheim war irgendwann einmal - niemand weiß genau, wann - pfälzisch geworden, zuvor gehörte es zum Kloster Lorsch und war somit fränkisch. Und 1802 wurde es badisch. Noch öfter als seine Zugehörigkeit wechselte die heutige Stadt aber ihren Namen: Ebbelenheim, Epenheyn, Öppelheim, Äppelheim, Eppelsheim, Eppelen und Ebbelen - all das gab es im Laufe der Jahrhunderte schon. aham

Auf eben diese bezogen sich die Eppelheimer dann 1971. Das ganze Jahr über wurde das große Stadtjubiläum gefeiert. Die badische Schwimmmeisterschaft fand in Heidelbergs Nachbarstadt statt, der Sommertagszug wurde zum historischen Festumzug, es gab mehrere Ausstellungen. Höhepunkt aber war die Festwoche im Juli samt Volksfest "auf dem neuen Festplatz bei der Mehrzweckhalle", wie es damals hieß. Gemeint war eben die Rhein-Neckar-Halle. "Sie wurde 1970 und davor geplant, Anfang 1971 war sie nur noch ein Rohbau", weiß Klaus Preuß. Diese Zeit ist dem heute 78-Jährigen gut in Erinnerung - fing er doch damals an, für die RNZ zu schreiben.

Was man auch nicht vergessen darf: In den späten 60ern begann die Gebietsreform in Baden-Württemberg. Eppelheim drohte in Heidelberg eingemeindet zu werden. So entstand innerhalb weniger Jahre die Friedrich-Ebert-Schule, das Hallenbad, die Rhein-Neckar-Halle, die Planungen für das Gymnasium begannen.

All das präsentierte man natürlich stolz zum 1200. Jubiläum. Zu einem Festbankett in der neuen Halle kamen 1971 etwa der damalige Kultusminister Wilhelm Hahn, der frühere Staatssekretär Heinrich Barth und der damalige Landrat Georg Steinbrenner. Und vermutlich schrieb Bürgermeister Peter Böhm nicht umsonst im Grußwort der Sonderbeilage: "Aus einem kleinen landwirtschaftlichen Dorf ist eine Großgemeinde von 13.000 Einwohnern geworden, die nach wie vor ihre Eigenständigkeit und Selbstverwaltung für ihre Bürgerschaft erhalten will und muss."