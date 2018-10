Eppelheim. (aham) Die Telefonzelle ist wie der Kassettenrekorder: Beide stammen aus einer anderen Zeit und wurden längst durch neue Entwicklungen abgelöst. Smartphone und Musik-Streamingdienste sind heute angesagt. Doch so ganz will der Eppelheimer Gemeinderat die alte Technik nicht aufgeben: Einstimmig stemmte er sich in der jüngsten Sitzung gegen den Abbau der Telefonzellen am Rathaus und in der Mozartstraße am Georgienplatz.

Anlass für diesen Beschluss war ein Schreiben der Deutschen Telekom, die die beiden öffentlichen Telefone betreibt. Wie schon für viele Telefonzellen in der Bundesrepublik beantragte sie den Abbau der Eppelheimer Geräte. Sie seien zu unwirtschaftlich geworden. Kaum einer nutzt sie in Zeiten des Mobiltelefons noch.

"Wenn die Stadt dem Abbau nicht zustimmt, dann werden die Telefonzellen durch Notstellen ersetzt", erklärte Kirsten Hübner-Andelfinger vom städtischen Bauamt. Das bedeute, dass man mit einer Telefonkarte noch telefonieren könne und dass auch noch ein Notruf abgesetzt werden könne.

Da kam natürlich die Frage auf: "Kostet uns die Notstelle was?", wollte Trudbert Orth (CDU) wissen. Als Hübner-Andelfinger verneinte, griffen die Bürgervertreter diese Option beim Schopfe. Durch die Bank stimmten sie gegen den Abbau und damit für die Einrichtung einer Notsäule. "Ein Notruf sollte möglich sein", war nicht nur Sebastian Unglaube (Grüne) überzeugt.