Die Tankstelle in Eppelheim. Foto: PR-Video.

Eppelheim. (pol/run) Gegen 4.30 Uhr überfielen am Montagmorgen zwei bislang unbekannte Täter die Aral-Tankstelle in der Schwetzinger Straße. Die Unbekannten überwältigten nach den bisherigen Erkenntnissen den Angestellten und erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 1,85 Meter groß und sehr schlank. Er trug eine graue Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpulli. Maskiert soll er mit einer Sturmhaube gewesen sein.

Sein Komplize war circa 1,80 Meter groß und ebenfalls sehr schlank. Er trug ebenfalls eine graue Jogginghose und einen dunklen Kapuzenpulli.

Über die Höhe der Beute liegen nach wie vor keine Erkenntnisse vor.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall und den beiden Tätern sowie deren Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

Update: Montag, 10. Februar 2020, 15.52 Uhr