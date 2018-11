Eppelheim. (sg) Die Zeit der Vakanz in der evangelischen Kirchengemeinde ist beendet. Die neue Gemeindediakonin ist da, die seit zwei Jahren vakante Stelle besetzt und das Team der Hauptamtlichen nun wieder komplettiert. Schuldekanin Christine Wolf freute sich darüber, dass Johanna Hassfeld mit den beiden Pfarrern Cristina Blázquez und Detlev Schilling das Hauptamtlichen-Team bildet und die Gemeinde gemeinsam mit den Kirchenältesten in die Zukunft führt.

Wie Wolf beim Einführungsgottesdienst der neuen Gemeindediakonin betonte, sei mit dem Weggang von Margit Rothe vor mehr als zwei Jahren erst deutlich geworden, was es heißt, wenn die hauptamtliche Begleitung für Kinder und Jugendliche fehlt. Sie richtete deshalb ein großes Dankeschön an alle Ehrenamtlichen und die Pfarrkollegen, die sich in der vakanten Zeit so engagiert auch in diesem Bereich eingebracht hatten.

"Umso größer ist nun unsere Freude, dass sich jetzt mit Johanna Hassfeld eine Bewerberin für diesen Dienst gefunden hat", so Wolf. "Sie will das Gespräch suchen mit den Fragenden, will Wege mitgehen mit den Unternehmungslustigen, will Hände reichen den Streitbaren, will davon erzählen, dass Gott in Jesus Christus in unser Leben strahlt, sein Geist unsere Herzen entzünden kann und seine Liebe uns Menschen gnädig und barmherzig anschaut", wusste die Schuldekanin und begrüßte die 25-Jährige in der evangelischen Kirchengemeinde. Hassfeld kommt aus Mühlhausen im Kraichgau. Schon während ihrer Au-Pair-Zeit in Schweden hat sie gemerkt, wie viel Spaß es ihr macht, mit Kindern zu arbeiten und mit ihnen über Religion und Glauben zu reden. Von dieser Tätigkeit und der dortigen Gemeindearbeit hat sie vieles mitgenommen - auch die Idee, in diesem Bereich zu studieren.

In Freiburg hat Hassfeld Religionspädagogik und Soziale Arbeit studiert und ihr Doppelstudium im Juni 2018 abgeschlossen. Ihre erste Stelle trat sie nun in Eppelheim an, sie freut sich auf ihre Arbeit. Wer sie kennenlernt, spürt ihren Elan und ihre Motivation. Ihr Wissen und ihre Talente wird sie vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde einbringen. In den ersten Wochen lernt sie die Kirchengemeinde kennen. Gelegenheiten zur Begegnung werden sich ihr in den drei evangelischen Kindertagesstätten, im Religionsunterricht in der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule, in den Gottesdiensten, dem Konfirmandenunterricht, bei den Kinder- und Jugendgruppen der Kirchengemeinde und bei Festen genügend bieten.

Was Hassfeld besonders am Herzen liegt: Sie möchte Kinder in ihrem Leben bestärken. In ihrer Arbeit legt sie viel Wert darauf, der jungen Generation genügend Raum zur Entfaltung zu lassen, damit sie Gott und die Welt entdecken können. Sie möchte Kindern und Jugendlichen Jesus und die biblischen Geschichten näherbringen, ihnen aber auch die Vielfalt der Religionen vermitteln. Bei ihrer Arbeit wird auch Sport eine große Rolle spielen, weil sportbezogene soziale Arbeit ein Schwerpunkt ihres Studiums war.