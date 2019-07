Eppelheim. (pr) Auf einem Supermarktparkplatz in der Handelsstraße in Eppelheim geriet gegen 10 Uhr ein BMW außer Kontrolle. Vermutlich hatte der 81 Jahre alte Fahrer Brems- und Gaspedal verwechselt, als er den Parkplatz verlassen wollte. Die Polizei ermittelt aber noch die genaue Unfallursache, heißt es in einer Mitteilung.

Der SUV schoss über den Parkplatz und fuhr in Richtung einer Grünfläche. Dort prallte das Auto gegen ein Werbeschild um und krachte gegen einen Baum.

Der BMW wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und alle Airbags des Fahrzeuges lösten aus. Der Fahrer blieb offenbar unverletzt und konnte aus eigener Kraft aussteigen, er stand jedoch sichtlich unter Schock.

Passanten betreuten den Senior bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, anschließend wurde er vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Das Auto wurde abgeschleppt.

Update: Freitag, 19. Juli 2019, 12.49 Uhr