Eppelheim. (cm) Heidelbergs Nachbarstadt entwickelt sich zu einem beliebten Auftrittsort für Spitzenpolitiker. Nach Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Bundestagswahlkampf im vergangenen Jahr kommt am Dienstag, 4. Dezember, FDP-Chef Christian Lindner nach Eppelheim. Bei der öffentlichen Veranstaltung in der Rudolf-Wild-Halle in der Schulstraße 2 spricht er ab 16 Uhr über Bildung und Wirtschaft.

Der FDP-Bundesvorsitzende und Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion tritt auf Einladung des FDP-Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar in Eppelheim auf. "Wir freuen uns über eine lebhafte Diskussion mit vielen interessierten Bürgern", so der Sprecher für Studium, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen der FDP-Bundestagsfraktion. Christian Lindner spricht unter dem Titel "Mehr Chancen durch Freiheit in Bildung und Wirtschaft" und will liberale Antworten für ein zukunftsfähiges Deutschland auf folgende Fragen beantworten: Wie können wir technologische Chancen für weltbeste Bildung nutzen? Wie sichern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten globaler Veränderungen? Was bedeutet der Brexit für die Zukunft Europas? Einlass ist ab 15.30 Uhr, Beginn dann um 16 Uhr. Interessierte Gäste sind willkommen.