Eppelheim. (sg) Normalerweise gibt es beim Abschlussessen des Gemeinderates einen Jahresrückblick. "Das lassen wir in diesem Jahr aber lieber mal bleiben", meinte Bürgermeisterin Patricia Rebmann mit einem Augenzwinkern. Der Grund lag auf der Hand: der Rathausstreit. In erster Linie richteten Rebmann und die Fraktionssprecher im Restaurant "Belcanto" den Blick nach vorne.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann war überzeugt: "Wir haben das Jahr 2017 trotz aller Widrigkeiten gut beenden können." Sehr erfreut zeigte sie sich, dass neben den Ehrenbürgern und Amtsleitern der Gemeinderat, bis auf die urlaubs- und krankheitsbedingt Entschuldigten, vollzählig an dem Essen teilnahm. An die Stadträte richtete sie ihr erstes Dankeschön: "Danke für die Zeit, die Sie für Ihre Stadt aufwenden." Der nächste Dank galt den Fraktionssprechern für die regelmäßigen Treffen: "Es ist immer besser miteinander als übereinander zu reden", so Rebmann. Unterschiedliche Meinungen im Gemeinderat befand sie allerdings für wichtig: "Nur wenn man sich um den besten Weg streitet, kann auch das beste Ergebnis herauskommen." Eine Anregung der Bürgermeisterin, die bei den Räten auf fruchtbaren Boden fiel, war ihr Wunsch, nach den monatlichen Ratssitzungen den Abend gemeinsam in einem Lokal ausklingen zu lassen und damit eine frühere Tradition wieder aufleben zu lassen.

Trudbert Orth (CDU) brachte es in seiner Ansprache gleich auf den Punkt: "2017 war für uns alle ein erlebnisreiches Jahr, das wir so sicher nie wieder haben werden." Er fand: "Diese Zeit haben wir alle toll überstanden - besonders Sie, Frau Rebmann." Kommunalpolitisch werde die Zukunft nicht ganz einfach: "Wir müssen Steuern und Gebühren erhöhen", betonte Orth. "Die Stadt wird aber nicht bankrott gehen." Orth setzte große Hoffnungen auf die Haushaltskonsolidierungsberatungen. "Man braucht nicht immer einer Meinung sein, es darf auch mal Krach geben", meinte der CDU-Sprecher. "Aber hinterher sollten wir wieder alle zusammensitzen können."

Renate Schmidt (SPD) sprach von einem "heftigen Jahr". "Erst wenn das Vergangene bewältigt ist, kann man die Zukunft angehen", betonte sie. Für die Gemeinderäte sei nun eine neue Zeit des Miteinanders und der Zusammenarbeit angebrochen, die Schmidt auf den guten Führungsstil der Bürgermeisterin zurückführte.

Christa Balling-Gündling (Grüne) stellte wie ihre Vorredner fest: "2017 war kein leichtes Jahr für Frau Rebmann, den Gemeinderat, die Stadt und die Rathausmitarbeiter." Die Wahlplakatklage habe Eppelheim geschadet. Jetzt müsse das Image der Stadt dringend aufgebessert werden. "Wir müssen Eppelheim wieder in ruhiges Fahrwasser bringen", meinte sie. Mit Blick auf die Finanzen der Stadt meinte sie: "Steuererhöhungen können nicht vermieden werden." Bei den Ausgaben gelte: "Pflicht geht vor Kür." Auch wenn dies mit kontroversen Diskussionen verbunden sein werde, so die Grünen-Sprecherin.

Bernd Binsch (Eppelheimer Liste und FDP) war Letzter im Bunde der Redner. Der fasste sich kurz. Ihm ging es um das künftige Wohl der Stadt: "Wir müssen jetzt alle nach vorne schauen."

Ehrenbürgerin Inge A. Burck hatte noch eine schöne Geschichte mitgebracht. Und gemeinsam gesungen wurde unter der Leitung von Patricia Rebmann auch noch.