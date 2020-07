Von Thomas Seiler

Eppelheim. Da die Stadt nach Auffassung von Bürgermeisterin Patricia Rebmann einer steten Nachfrage nach Baugrundstücken für eine Wohnbebauung unterliegt, musste der Gemeinderat den Bebauungsplan "Justus-von-Liebig-Straße" zum dritten Mal ändern. "Wir wollen bestehende Potenziale zur Nachverdichtung und Innenentwicklung innerhalb der bestehenden Ortslage nutzen, bevor weitere Bauflächen im Außenbereich erschlossen werden müssen", warben die Rathauschefin und der Leiter des Verantwortungszentrums Bauen, Michael Benda, um die Zustimmung der Räte. Der Vorschlag: im Bereich des Planungsareals eine rund 6000 Quadratmeter große Fläche, die ursprünglich der gewerblichen Nutzung diente, nun mit als ein Mischgebiet auszuweisen.

Mit dieser Änderung könnte ein Investor an der Erich-Veith-Straße statt des schon lange brach liegenden einstigen Schweinezuchtbetriebs Reihenhäuser und möglicherweise auch ein Mehrfamilienhaus errichten. Bislang sei das Vorhaben nicht genehmigungsfähig, eine Umwidmung könne dies ändern, so Benda. Da er "nichts in Stein gemeißelt" sah, wünschte er sich eine "planungsrechtliche Absicherung einer baulichen Nachnutzung" sowie die "Sicherung eines verträglichen Nebeneinanders einer geplanten Wohnnutzung mit dem bestehenden Gewerbe" und den im Umfeld befindlichen verschiedenen Freizeitmöglichkeiten.

Der Verzicht auf eine Umweltprüfung und einen Umweltbericht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen für diese beschleunigte Verfahren stieß Christa Balling-Gündling (Grüne) gehörig auf. Die Fraktionssprecherin pochte auf einen unabhängigen Gutachter, der die Umweltverträglichkeitsprüfung vornimmt. Diese sollte den Arten- und Immissionsschutz genauso beinhalten wie das Klima. Zudem wollte sie "möglichst viele alte Bäume erhalten", ein Pflanzgebot für die einzelnen Grundstücke erreichen, Schottergärten ausschließen und "mindestens ein Mehrfamilienhaus" durchsetzen.

Das Postulat trugen die anderen Fraktionen nicht mit. Renate Schmidt (SPD) argumentierte mit "Wohnungsdruck". Bernd Binsch von der Eppelheimer Liste sah den "hohen Bedarf gerade von jungen Familien nach Eigentum". Die Lage des Plangebiets gewährleiste zudem nur "minimale Eingriffe in die Umwelt" im Gegensatz zu den Plänen des benachbarten Heidelbergs. Dort werde viel Ackerland verwendet, um den künftigen Stadtteil Patrick-Henry-Village zum Erblühen zu bringen.

Für Trudbert Orth (CDU) entsprach der geänderte Bebauungsplan dem verabschiedeten Stadtentwicklungsprogramm, das auf Nachverdichtung setze. "Dieses Gelände ist geradezu ein Musterbeispiel für dieses städtebauliche Vorhaben", betonte er. Er erachtete ferner das vereinfachte Planungsverfahren als "vollkommen rechtssicher". Deshalb entziehe man sich auch nicht der Verantwortung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Seiner Ansicht erteilten die Stadträte der Grünen eine klare Absage. Hubertus Mauss plädierte nochmals für Klima- und Umweltschutz, der bei einer modernen Bebauung im Vordergrund stehe. Auch Martin Gramm hielt die Forderungen von Balling-Gündling nicht für "unredlich" und Isabel Moreira da Silva verquickte dies sogar mit den Zielen des Stadtentwicklungsprogramms.

Balling-Gündling erhob schließlich ihre fünf Forderungen in den Status einer Ergänzung des städtischen Beschlussvorschlags, scheiterte aber damit. Im Gegenzug enthielten sich die Grünen beim mehrheitlichen Plazet für die dritte Änderung des Plans.