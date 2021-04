Von Benjamin Miltner

Eppelheim. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit der Straßenbahn und dem Auto: Mit fast jedem gängigen Verkehrsmittel hat Bernd Binsch die neue Straßenbahnbrücke zwischen Eppelheim und dem Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund mittlerweile überquert. "Ich finde sie immer noch überdimensioniert", so der Eppelheimer, der 2016 für den ersten Bürgerentscheid in seiner Stadt mitverantwortlich war. Im Gespräch mit der RNZ erzählt der 53-Jährige, wie es zur Bürgerinitiative gegen das Bauprojekt kam und warum sie trotz Niederlage ein Erfolg war. Ein Gespräch über Meinungsfreiheit, Einflussnahme und Drohmails.

Bernd Binsch, wie wichtig ist Meinungsfreiheit für die Gesellschaft?

Elementar wichtig! Eine demokratische Gesellschaft lebt von politischer Meinungsfreiheit. Sie bringt uns vorwärts, ermöglicht einen Wettbewerb und Austausch verschiedener Ideen sowie Ansichten – auch wenn das manchmal zu Diskussionen oder Streit führt.

Zu Streit geführt hat in Eppelheim der zweigleisige Ausbau der Straßenbahnbrücke zwischen Eppelheim und Heidelberg – und Sie waren mittendrin.

Die Brücke war und ist ein für die Stadt wichtiges Projekt. Die Anwohner hatten damals das Gefühl, dass sie an der Entscheidung nicht beteiligt und eher "beplant" wurden ohne gehört zu werden. Ich habe dann mit der Initiatorin Elke Sommer eine Unterschriftensammlung gestartet.

Hintergrund > Die Straßenbahnbrücke über der Autobahn A 5 zwischen Eppelheim und Heidelberg wurde im Oktober 2017 abgerissen und anschließend zweigleisig und breiter wieder aufgebaut. Zudem entstanden in Eppelheim ein Kreisverkehr an der Hauptstraße in Höhe der Hildastraße sowie eine neue Rad- und [+] Lesen Sie mehr > Die Straßenbahnbrücke über der Autobahn A 5 zwischen Eppelheim und Heidelberg wurde im Oktober 2017 abgerissen und anschließend zweigleisig und breiter wieder aufgebaut. Zudem entstanden in Eppelheim ein Kreisverkehr an der Hauptstraße in Höhe der Hildastraße sowie eine neue Rad- und Gehwegunterführung. Im Dezember 2018 fuhren die Straßenbahnen der Linie 22 erstmals über die neue Brücke. Die Gesamtkosten des Gemeinschaftsprojekts der Städte Eppelheim und Heidelberg mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) belaufen sich auf rund 18 Millionen Euro, wovon zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro auf Eppelheim entfallen. Die genaue Summe steht wegen eines Rechtsstreits noch nicht fest. > Die Initiative "Bürgerbegehren Eppelheim" formierte 2015 einen Protest gegen den Neubau der Brücke, sammelte 1352 Unterschriften und erzwang so den ersten Bürgerentscheid in der Geschichte Eppelheims. 4585 von 11.669 Wahlberechtigten gaben am 3. Juli 2016 ihre Stimme ab. 21,9 Prozent aller Wahlberechtigten stimmten mit "Nein" und damit für das Bauprojekt, 17,3 Prozent mit "Ja" und somit gegen die Pläne. Am 26. September kommt es zum zweiten Eppelheimer Bürgerentscheid, wenn es um die Pläne für ein neues Einkaufszentrum im Süden der Stadt geht. > Bernd Binsch war Sprecher des "Bürgerbegehren Eppelheim" und somit einer der Wortführer der Initiative. Der 53-jährige Architekt lebt seit über 20 Jahren in Eppelheim, war lange Jahre im Vorstand des ASV und des örtlichen BDS tätig. Er ist seit 2015 Vorsitzender der Eppelheimer Liste und seit 2017 deren Fraktionssprecher im Gemeinderat. (bmi)

Was sprach inhaltlich gegen die Brücke?

Sie war und ist überdimensioniert. Sie mündet in die weniger als halb so breite Hauptstraße – da ist eh nur Platz für ein Straßenbahngleis. Das zweite Gleis und die Weiche im Kreisverkehr verursachen zusätzlichen Verkehrslärm. Der Hauptverkehr fließt über die nördlich gelegene Friedrich-Schott-Brücke. Und die Fahrradunterführung ist aufgrund ihrer abgelegenen Lage ein Angstraum und nicht als Schulweg geeignet.

Ihre Initiative "Bürgerbegehren Eppelheim" hat den Gemeinderat aufgefordert, den geplanten Brückenneubau kritisch zu überdenken.

Wir hatten 100 Unterschriften gesammelt und dem Gremium übergeben. Die Gemeinderäte haben dann den Ausführungsbeschluss gefasst, aber nicht über die Sorgen und Probleme der Anwohner geredet. Im Nachhinein hatten wir den Eindruck, dass wir nicht für voll genommen wurden. Das hat mich geärgert und frustriert.

Aber scheinbar eher angestachelt als demotiviert. Sie haben zusammen mit Iris Bernhauser und Elke Sommer als Vertrauensleuten die Initiative "Bürgerbegehren Eppelheim" gegründet.

Ich habe viel gelesen, mich bei Behörden und Vereinen in Stuttgart schlau gemacht und dann das Bürgerbegehren im Eppelheimer Rathaus offiziell angemeldet.

822 Unterschriften – sieben Prozent der Wahlberechtigten – waren für einen Bürgerentscheid nötig. Wie haben Sie die zusammenbekommen?

Wir haben Unterschriftenlisten ausgelegt und verteilt, waren mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt präsent. Es kamen immer mehr Helfer dazu. Das war ein richtig schönes Erlebnis. Noch vor Ablauf der Drei-Monats-Frist hatten wir sogar 1502 Unterschriften gesammelt, von denen 1352 amtlich anerkannt wurden. Bis dahin lief alles wunderbar.

Und dann nicht mehr?

Kurz vor dem Entscheid wollte uns der damalige Bürgermeister Dieter Mörlein davon überzeugen, das Begehren zurückzuziehen. Seine Argumentation: Das Wahlverfahren würde der Stadt rund 15.000 Euro Kosten verursachen und wir hätten ja schon jetzt etwas erreicht, es gäbe etwa mehr Zuschüsse von Kreis und Land für das Projekt.

Wie fiel Ihre Reaktion aus?

Wir waren erst einmal sprachlos und haben uns betreten angeschaut. Klar sind 15.000 Euro viel Geld, aber wir konnten uns nicht vorstellen, aus Kostengründen den Bürgerentscheid zurückzunehmen. Demokratie und die Mitwirkung der Bürger sind unbezahlbar.

Es sollte nicht die einzige Einflussnahme bleiben.

Allen beteiligten Parteien wurde für das Amtsblatt der gleiche Umfang zur Information zugestanden. Am Ende kam es dann so, dass in der entsprechenden Ausgabe die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) als Projektträger und die Stadt Eppelheim doppelt so viel Platz hatten wie eigentlich versprochen. Die vereinbarten Spielregeln waren gebrochen. Wir haben damals beim Kommunalrechtsamt reklamiert – und Recht bekommen.

Sie waren also um Chancengleichheit bemüht. Aber waren die Mittel nicht sowieso ungleich verteilt?

Wir hatten ein Werbebudget von gut 300 Euro, die Gegenseite natürlich ungleich mehr Geld zur Verfügung. Da standen dann von Laien selbst gestaltete und verteilte Flyer gegen Hochglanzbroschüren, Videos und eine Übermacht an Plakaten. Aber das ist eben so, das war schon in Ordnung.

Gar nicht in Ordnung war die Post, die Sie vor einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Bauprojekt erhalten haben.

Ich erhielt eine Drohmail, in der sinngemäß drin stand: Pass auf, was du heute Abend sagst. Da erschrickt man dann schon mal. Ich habe die E-Mail an die Staatsanwaltschaft übergeben, ein Absender konnte aber nie ermittelt werden. Auch sind ein paar unschöne Briefe in unserem Postkasten gelandet. Da wurde es persönlich und beleidigend. Aber da muss man wohl durch, wenn man so Begehren macht ...

Am Ende scheiterte der Bürgerentscheid, die Mehrheit der abgegebenen Stimmen befürwortete den Brückenausbau. Wie sind Sie mit der Niederlage umgegangen?

Wir haben das Ergebnis natürlich akzeptiert. Auch wenn der Entscheid knapp verloren ging, haben wir – denke ich – auch etwas erreicht: Es war wichtig, dass die Bürger die Möglichkeit zur Abstimmung hatten. Und wir haben das Projekt auch danach kritisch verfolgt und beäugt.