Von Anja Hammer

Eppelheim. Was kostet der zweigleisige Straßenbahnausbau? Eine genaue Antwort auf diese Frage steht noch in den Sternen. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses deutlich. Die schlechten Nachrichten für die hoch verschuldete Stadt hatte aber nicht Paul Ritze, der Projektleiter der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), im Gepäck...

Vor einer Woche sind die Stahlträger für die neue Brücke zwischen Eppelheim und dem Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund eingehoben worden. Ab Dezember soll die 22er-Straßenbahn wieder darüber fahren, kündigte Ritze an. Autofahrer müssen aber länger warten; sie können womöglich erst 2019 die neue Querung über die Autobahn nutzen. Ritze: "Die Bahn hat Priorität, da jeder Monat, in dem sie nicht fährt, Mehrkosten von über 100.000 Euro verursacht." Was die Gesamtkosten des Projekts betrifft, so hatte der RNV-Mitarbeiter eine gute Nachricht: "Wir sind noch im Rahmen." Bislang war von 17,5 Millionen Euro die Rede.

Trotzdem aber wird das ganze Unterfangen teurer für Eppelheim. Denn die Umgestaltung der Kreuzung von Haupt-, Mozart- und Hildastraße kostet mehr als erwartet. Dort entsteht ein Kreisel, in dem die zwei Straßenbahngleise zu einem zusammenverlaufen. "Wir mussten die Kreuzung auf und zu und auf und zu machen", sagte Bauamtsleiter Michael Benda. Als Grund führte er die "sehr schlechte Infrastruktur" darunter an. So sei unter der Hauptstraße noch ein alter Kanalschacht verlaufen. "Das war noch richtig altes Maurerhandwerk", so Benda. Daher wurden die Kanäle, Gas- und Wasserleitungen komplett erneuert. "Das schien uns sinnvoll", meinte Benda. "Wenn in zwei Jahren etwas gewesen wäre..." Der Bauamtsleiter beendete den Satz nicht, das übernahm Sebastian Unglaube (Grüne): "...dann hätten uns alle für bekloppt gehalten." Benda widersprach nicht; die Mehrkosten für die unvorhergesehenen Arbeiten konnte er aber noch nicht beziffern. Sobald sie feststünden, würde die Stadt sie nachmelden, um entsprechend höhere Zuschüsse zu bekommen.

In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass die Zuschüsse für das gesamte Bauprojekt noch nicht unter trockenen Tüchern sind. Benda: "Der Bescheid ist noch nicht da." Im April 2017 hatte der Gemeinderat eine Unbedenklichkeitsbescheinigung abgesegnet. Damals galt: Fließen die Zuschüsse, bekommt Eppelheim für 1,4 Millionen Euro eine Brücke über die Autobahn samt zwei Straßenbahngleisen, eine neue Rad- und Fußgängerunterführung und einen neuen Kreisel. Wenn nicht, muss die Stadt für all das rund 2,5 Millionen Euro berappen.

Für die Endhaltestelle der Straßenbahn läuft derweil das Planfeststellungsverfahren. Aktuell liegen die Umbaupläne im Rathaus zur Einsicht aus und die Bürger können ihre Einwendungen vorbringen. Dennoch wünschte Bernd Binsch (Eppelheimer Liste/FDP) eine weitere Besprechung der Pläne und fand einen Unterstützer in Linus Wiegand (CDU). Die beiden sahen noch einige Schwachstellen bei den "Maßnahmen drumherum". Dem Wunsch kam Ritze nach: "Im Grundsatz steht die Planung zwar, aber es gibt einen gewissen Spielraum." Guten Vorschlägen würde sich die RNV nicht entgegenstellen. Für CDU-Fraktionssprecher Trudbert Orth war dagegen eine Sache noch viel entscheidender: Ist die Endhaltestelle wirklich das Ende der Straßenbahn? "Von uns wurde ja schon angeregt, dass die Straßenbahn eines Tages weitergehen könnte", so Orth. Ritze hatte gute Nachrichten: "Es ist möglich, die Straßenbahn auch nach der Endhaltestelle weiterzuführen." Bürgermeisterin Patricia Rebmann ergänzte, dass sie extra ein Gespräch mit der RNV geführt habe, um sicherzustellen, dass eine Anbindung nach Plankstadt und Schwetzingen theoretisch möglich sei. Rebmann: "Vielleicht gibt’s ja eines Tages mal einen Geldsegen..."

Dass die RNV den Stadträten regelmäßig Rede und Antwort steht, ist den sogenannten "Eppelheimer Chaostagen" geschuldet. Als der Schienenersatzverkehr für die Straßenbahnlinie 22 im Dezember letzten Jahres umgestellt worden ist, ging es drunter und drüber. Überfüllte Busse, verpasste Anschlüsse und lange Wartezeiten sorgten für Frust unter den Bus- und Bahnfahrern. Die RNV musste nachbessern: Zusätzliche Busse und ein optimierter Fahrplan sollten das Chaos bändigen. Das hatte offenbar Erfolg. "In den letzten sechs Wochen gab es nur noch 20 Beschwerden", so Ritze. "Das ist ein deutlicher Rückgang."