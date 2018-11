Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Dieses köstliche Stück war zur Spielzeiteröffnung der Knaller. Die Komödie "Der Pantoffel-Panther" mit den beiden Publikumslieblingen Jochen Busse und Billie Zöckler in den Hauptrollen war hochgradig amüsant und zum Tränenlachen. Die Rudolf-Wild-Halle war zum Auftakt der neuen Spielzeit ausverkauft und das Publikum restlos begeistert.

Viele freuten sich darauf, Jochen Busse live zu erleben. So auch Karin und Werner Lieber aus Eppelheim. Das Ehepaar geriet in der Pause richtig ins Schwärmen: "Wir haben immer gerne die Serie ‚Das Amt‘ mit Jochen Busse gesehen; er ist einfach nur fantastisch und genau so, wie wir ihn uns vorgestellt haben." Die Komödie "Der Pantoffel-Panther" als Eröffnungsstück zu wählen, fanden sie als langjährige Abonnementinhaber "ideal". "Jochen Busse reißt es raus. Er ist super authentisch. Ich habe ihn schon immer gerne gesehen", lässt auch Kim Boyne aus Heidelberg durchblicken. Und Gerd Rühle hatte die Auswahl der Stücke für das Abonnement seiner Frau Christa überlassen. Der Eppelheimer war begeistert vom Gebotenen und den brillanten Schauspielern der "Komödie im Bayerischen Hof" aus München.

In der lustigen Geschichte von Lars Albaum und Dietmar Jacobs sorgte ein vertauschtes Klingelschild an einem Mehrfamilienhaus für Chaos und Verwirrung. Hasso Krause, ein arbeitsloser Pantoffelverkäufer, wurde wegen des Schildertauschs versehentlich für einen eiskalten Auftragskiller gehalten. Diese Paraderolle war Jochen Busse auf den Leib geschrieben. Der mehrfach ausgezeichnete Schauspieler und Kabarettist war als argloser und ehrbarer Pantoffelverkäufer voll in seinem Element.

Als langjähriger Vertriebsleiter von edlen italienischen Lederpantoffeln hatte Hasso Krause kurz vor seinem Ruhestand ein großes Problem, von dem seine Frau Röschen (köstlich gespielt von Billie Zöckler) unter gar keinen Umständen etwas wissen durfte: Seine Firma für Import und Vertrieb edler Lederpantoffeln war pleite und zu allem Überfluss hatte er die gemeinsame Altersversorgung an der Börse verspekuliert.

Seiner Gattin spielt er dessen ungeachtet den Ernährer vor. Dafür schlüpft er heimlich mit der jungen Kollegin Babsi (Mia Geese) in ein Hühnerkostüm und wirbt für einen Hähnchengrill. Ohne die Hilfe seines gutmütigen, aber neurotischen Freundes Rüdiger (Andreas Windhuis) wäre der finanzielle Super-Gau längst eingetreten. Röschen hingegen bucht eine Kreuzfahrt, kauft sich teure Kleider und plant eine aufwendige Renovierung der Wohnung. "Geld ist bei uns kein Problem. Mein Hasso hat viel geleistet für unser Glück im Alter", erzählt sie dem jungen Inneneinrichter Milan (Raphael Grosch). In dieser Situation taucht der Mafioso Luigi Campagnolo (Marko Pustišek) auf, der Hasso aufgrund des vertauschten Klingelschildes für einen Auftragskiller hält und zwei Millionen Euro bietet: Als "Panther" soll Hasso das "Mammut" killen, den schlimmsten Verbrecher der Welt …

Besonders gut kam beim Publikum an, dass an den verschiedensten Stellen Eppelheim und die Region in die Komödie mit einbezogen wurden. Mit dem wenigen Geld, das Hasso - vom Sternzeichen her Pleitegeier - und seinem Röschen zum Leben blieb, konnten sie sich nur eine "Kreuzfahrt mit dem Tretboot auf dem Neckar" leisten. Und damit bald ein Wunder geschehe, versprach Hasso dem lieben Gott nicht nur dann zu beten, wenn "der SV Sandhausen" ein Zweitliga-Fußballspiel zu bestreiten hatte. Und weil er seine Miete längst nicht mehr zahlen konnte, war das "Heidelberger Amtsgericht" Absender der Räumungsklage.