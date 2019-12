Von Anja Hammer

Eppelheim. Der Stress wird sich nicht vermeiden lassen: Weihnachtssingen auf dem Friedhof, Bescherung mit der Familie und dazwischen noch ein Vier-Gänge-Menü für etwa zwölf Personen zubereiten. "Ja, es wird wohl ein bisschen chaotisch werden", sagt Patricia Rebmann. Die Eppelheimer Bürgermeisterin hat am heutigen 24. einiges vor. Die zusätzliche Crux: Vielleicht bleibt jede Menge Essen über oder die 41-Jährige muss die gut gefüllte Tiefkühltruhe plündern. Denn wie viele Gäste letztlich an ihrem Esstisch Platz nehmen, weiß Rebmann nicht. Sie hat nämlich unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam" alle Eppelheimer zu sich nach Hause eingeladen, die ansonsten am Heiligen Abend alleine wären. Von 19 bis 21 Uhr ist jeder willkommen, um mit der Bürgermeisterin, ihrem Mann Stefan und ihren Kindern Nikolas und Katharina zu feiern.

Rebmanns Rezept für Hackfleisch-Lauch-Käse-Suppe Für 4 bis 6 Personen: > 3 Stangen Lauch > 4 große Kartoffeln > ein Pfund Hackfleisch > 2 Schälchen Sahne-Schmelzkäse > Butter > Mehl > Bouillonpulver > Salz, Pfeffer, Petersilie Zubereitung: Den Lauch waschen und in Scheiben schneiden, die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. Den Lauch kurz abkochen; das Wasser nicht abgießen. Ein Stück Butter bei schwacher Hitze in einem Topf zerlassen, dann Mehl hinzugeben und verrühren, bis eine glatte, cremige Mehlschwitze entsteht. In diese das Lauchwasser einrühren; die Menge hängt davon ab, ob man lieber ein dünnes Vorspeisensüppchen oder eine cremige Hauptspeise möchte. Die Kartoffeln und das Hackfleisch hinzufügen und die Suppe ständig rühren. Nach Belieben würzen mit Salz, Pfeffer und Petersilie, auch Bouillonpulver und Zwiebeln sind möglich. Den Sahne-Schmelzkäse unterrühren und das Ganze bei schwacher Hitze köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind und das Hackfleisch gekocht ist.

Passend geschmückt ist das Haus in der Wieblinger Straße 33a schon länger: In der Küche leuchtet ein Stern, an der Hauswand lässt abends im Dunkeln eine Lichterprojektion den Nikolaus ins Haus klettern. "Ich bin ein Weihnachtsmensch", gibt Rebmann unumwunden zu und zeigt freudig ihre "neueste, kitschige Errungenschaft": An der Wand zwischen Ess- und Wohnzimmer hängt eine Spieluhr. Sie spielt Weihnachtslieder, während der Schnee auf einen roten Nikolaus rieselt.

Zum vierten Mal öffnet Rebmann schon ihr Zuhause zum Fest: zum zweiten Mal in Eppelheim; davor hat sie das Gleiche in Mannheim gemacht. "Weihnachten ist eine besondere Zeit im Jahr", findet die Rathauschefin. "Besonders jetzt sollten wir unsere Herzen offen haben." Mit der Einladung zu sich nach Hause füllt sie Sätze wie diesen mit Leben.

Beim Menü lässt sich Rebmann nicht lumpen: Kartoffelsalat mit Würstchen wird es nicht geben. "Wobei sich mein Mann darüber freuen würde", wie die Rathauschefin schmunzelnd verrät. Doch ihr Gatte und ihr 20-jähriger Sohn – der inzwischen zwar ausgezogen ist, aber für die Feiertage aus Mainz angereist kommt – finden trotzdem eines ihrer Lieblingsessen auf dem Speiseplan. Als Vorspeise gibt es Hackfleisch-Lauch-Käse-Suppe. "Da schlagen die Rebmänner zu", weiß die Bürgermeisterin zu berichten und fügt lachend hinzu: "Deshalb richte ich die Teller an und die beiden dürfen nicht selbst zum Schöpflöffel greifen."

Danach ist noch Lachs im Blätterteig vorgesehen und zum Hauptgang gibt es einen Putenrollbraten, mit Apfelrotkraut, Kartoffelbrei und Gemüse. Auch ein Nachtisch ist geplant. "Aber das wird eine Überraschung", sagt Rebmann. Nach dem Essen liest sie die Weihnachtsgeschichte vor und je nach Laune der Gäste wird noch vor der Bescherung – für jeden Gast gibt es eine Kleinigkeit – gemeinsam gesungen. Auf die Frage nach ihrem Lieblingslied, antwortet Rebmann sofort: "Lobt Gott ihr Christen alle gleich". Sie möge Kirchenlieder, aber dieses besonders. Daher sei es auch in ihrem evangelischen Gesangbuch markiert.

Mit wie vielen Besuchern sie aufgrund ihrer Vorjahres-Erfahrungen rechnet, möchte Rebmann ebenfalls nicht preisgeben. "Wegen der Anonymität", meint sie. Denn sie wisse, dass bei vielen die Hemmschwelle hoch sei, an Weihnachten bei der Bürgermeisterin vorbeizuschauen. "Dabei wäre ich traurig, wenn sich jemand nicht traut", so Rebmann. "Bei uns ist wirklich jeder herzlich willkommen!"