Eppelheim. (lew) Wie geplant wurden am Montagvormittag alle Bewohner in den drei kommunalen Anschlussunterbringungen für Flüchtlinge in Eppelheim auf das Coronavirus getestet. Dies wurde veranlasst, da sich wie berichtet insgesamt zehn Bewohner in der Gemeinschaftsunterkunft des Rhein-Neckar-Kreises in der Lilienthalstraße mit Corona infiziert haben. Alle 37 Bewohner, auch die 27 negativ Getesteten, befinden sich seit Freitag in Quarantäne. Da es regelmäßige Kontakte zu den Bewohnern der kommunalen Unterkünfte gibt, waren die Tests am Montagmorgen an insgesamt 90 weiteren Personen nötig.

Wie Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, auf RNZ-Nachfrage mitteilte, ist mit den Ergebnissen am Mittwoch zu rechnen. Bis dahin müssen sich nicht nur die Getesteten selbst gedulden, sondern auch ihre Eppelheimer Mitbürger, bei denen die Verunsicherung nach dem Corona-Ausbruch in der Flüchtlingsunterkunft ebenfalls groß ist. Dies berichtet Wolfram Schmittel von der Eppelheimer Flüchtlingshilfe. Er betreut eine junge afghanische Familie, die in der von Corona betroffenen Lilienthalstraße wohnt und nun – obwohl negativ getestet – die 14-tägige Quarantäne über sich ergehen lassen muss: "Sie sind für zwei Wochen in ihrem Zimmer eingesperrt." Immerhin gebe es für Familien eigene Nasszellen und Kochmöglichkeiten. Unbegleitete junge Männer hingegen hätten sich in der Vergangenheit oft Gemeinschaftsräume mit mehreren Betten geteilt.

Er stehe, so Schmittel, mit der Familie in ständigem Kontakt per Telefon und E-Mail. "Ich dachte, mich trifft der Schlag", beschreibt er seine Reaktion auf die Nachricht über den Corona-Ausbruch in der Unterkunft. Er berichtet, dass das Paar nun zwei Wochen lang nicht an seinen Integrationskursen teilnehmen kann. Eine Online-Teilnahme komme "bei dem miserablen Internet da draußen nicht in Frage", so der Flüchtlingshelfer. Die zweijährige Tochter könne nicht in den Kindergarten. Von "seiner" Flüchtlingsfamilie, die er seit bereits zwei Jahren betreut, habe er aus der Quarantäne heraus eine Wunschliste erhalten. "Ich gehe jetzt gleich einkaufen und bringe ihnen ein Paket mit Obst und Gemüse vorbei", erzählt der Eppelheimer. Als nahrhafte Ergänzung zum Quarantäne-Catering. Ein direkter Kontakt zu den Bewohnern ist für die ehrenamtlichen Helfer nicht möglich. Weitere Informationen will der Rhein-Neckar-Kreis amDienstag bekanntgeben.

Update: Montag, 5. Oktober 2020, 19.46 Uhr

Von Nicolas Lewe

Eppelheim. Zwei Security-Männer stehen am Sonntagnachmittag vor der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Lilienthalstraße. Sie sind hier im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises, der für die Unterkunft zuständig ist. Ihre Aufgabe: verhindern, dass Bewohner sich unerlaubt aus dem Gebäude entfernen. Umgekehrt achtet das Sicherheitspersonal darauf, dass niemand die Einrichtung ohne einen legitimen Grund betritt.

Am Freitag hatte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bekannt gegeben, dass sich einer der in der Lilienthalstraße untergebrachten Flüchtlinge mit dem Coronavirus infiziert hat. Wo und wie ist bislang nicht bekannt. Diese Frage konnte auch Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann nicht beantworten, als die RNZ sie am Sonntag erreichte. Sie verwies für alle weiteren Fragen zur Unterkunft in der Lilienthalstraße an das zuständige Landratsamt.

Dieses hatte nach Bekanntwerden des Coronafalles vorsorglich alle 37 Bewohner getestet. Das Ergebnis: Bei weiteren neun Personen wurde ebenfalls eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen. Sämtliche Bewohner der Unterkunft wurden daraufhin unter Quarantäne gestellt. Eine Cateringfirma kümmert sich um ihre Versorgung.

Doch was bedeutet der Corona-Ausbruch in der Flüchtlingsunterkunft für das kommunale Leben? Müssen Kindergärten oder Schulen geschlossen bleiben? "Nein", sagte Bürgermeisterin Rebmann am Sonntag. Erst einmal nicht. Dies könne sich jedoch ändern, wenn am heutigen Montag weitere 90 Bewohner der drei Anschlussunterbringungen der Stadt Eppelheim auf das Coronavirus getestet werden.

Aufgrund der räumlichen Nähe der Unterkünfte können Kontakte zwischen den Bewohnern nicht ausgeschlossen werden. Die Testergebnisse sollen schnellstmöglich veröffentlicht werden.

Abgesehen von den Corona-Infizierten in der Eppelheimer Flüchtlingsunterkunft bestätigten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis sowie Kreis Bergstraße mit Stand vom Freitag 20 aktive Coronafälle in den 17 Orten rund um Heidelberg. Das sind zwei Infizierte mehr als noch am Donnerstag. Die Fälle aus der Flüchtlingsunterkunft Lilienthalstraße sind hierbei noch nicht miteinberechnet. Im Rhein-Neckar-Kreis stieg die Zahl der Corona-Infizierten derweil von 96 auf 98, während sie im Heidelberger Stadtgebiet von 27 auf 22 sank.

Update: Sonntag, 4. Oktober 2020, 20.33 Uhr

Eppelheim. (mün) In einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge ist ein Corona-Ausbruch zu verzeichnen. 10 Menschen sind mit Covid-19 infiziert. Das ergab eine Testung aller 37 Bewohner am Donnerstag, teilt der Rhein-Neckar-Kreis mit.

Für die 27 Flüchtlinge, die nicht infiziert sind, wurde Quarantäne verhängt. Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises Rhein-Neckar bringt man die negativ Getesteten nicht anderweitig unter und deshalb wurde Quarantäne angeordnet. Jetzt werden die 37 Menschen in der Eppelheimer Unterkunft mit einer Cateringfirma versorgt.

Beim Gesundheitsamt Rhein-Neckar befürchtet man, dass die zehn Infizierten auch Kontakt zu Menschen in drei weiteren Eppelheimer Flüchtlingsunterkünften gehabt haben könnten. Die 90 Bewohner dieser Unterkünfte der Stadt Eppelheim sollen am kommenden Montag komplett vom Gesundheitsamt getestet werden. Bis dahin werden sie nicht unter Quarantäne gestellt, so die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises.

Mit den neuen Infektionsfällen in Eppelheim steigt die Sieben-Tages-Inzidenz des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg auf 12,7 (Rhein-Neckar-Kreis: 12,2 / Stadt Heidelberg: 14,4).