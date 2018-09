Eppelheim. (sg) Sichtlich gerührt war Bernd Gutfleisch über diese besondere Ehrung und das dazugehörige Fest, zu dem seine Familie, Freunde und die Bevölkerung eingeladen waren. Die Stadt widmet dem langjährig engagierten SPD-Altstadtrat den Spielplatz am Lerchenweg. Dieser trägt ab sofort den Namen "Bernd-Gutfleisch-Platz".

Der heute 78-Jährige war 1971 der SPD in seiner Heimatgemeinde Eppelheim beigetreten und 1975 in den Gemeinderat gewählt worden. Nach stolzen 42 Jahren Gemeinderatstätigkeit war Gutfleisch auf eigenen Wunsch Ende 2017 aus dem Gremium ausgeschieden. "Er ist für mich und sicher auch für viele andere ein großes Vorbild, wenn es um Kommunalpolitik, Bürgernähe und Engagement geht", hob Bürgermeisterin Patricia Rebmann vor Ort in ihrer Ansprache hervor.

Weil Gutfleisch mit seiner Familie mehr als 20 Jahre im Süden Eppelheims am Lerchenweg wohnte und sich stets für die Belange der Bürger eingesetzte, waren Verwaltung und Gemeinderat dem Antrag der SPD zur Platzwidmung einstimmig gefolgt. Damit konnte dem engagierten Altstadtrat der Spielplatz am Lerchenweg gewidmet werden.

"Danke für alles, was Sie für diese Stadt getan haben", betonte Rebmann. Bernd Gutfleisch zeichne aus, dass er in seiner Zeit als Gemeinderat und Mitglied im Technischen Ausschuss immer aktiv gewesen sei, das Wohl der Vereine im Blick und stets das Ohr an den Menschen gehabt habe. "Er war offen für alle Belange und hörte seinen Mitbürgern zu. Die Menschen konnten seinem Wort vertrauen", erklärte Rebmann.

Den Mittelpunkt in seinem Leben bilde seine Familie, wusste die Bürgermeisterin. Mit seiner Frau Hildegard ist Bernd Gutfleisch seit 1964 verheiratet. Er ist Vater eines Sohnes und einer Tochter und freut sich schon auf das fünfte Enkelkind, das sich bereits ankündigt, wusste die Bürgermeisterin. Seine Liebe gehöre aber auch der Musik und vor allem dem Mundharmonikaspiel. Den Eppelheimern sei er bestens bekannt als "der Junge mit der Mundharmonika". Seit vielen Jahren gehört Bernd Gutfleisch der Sängergruppe "Besenfreunde" an, so Rebmann.

Zusammen mit Bernd Gutfleisch und dessen Frau nahm sie die Enthüllung des am Lerchenweg-Spielplatz neu angebrachten Schildes "Bernd-Gutfleisch-Platz" vor und überreichte dem Geehrten die dazugehörige Urkunde.

Fraktionssprecherin Renate Schmidt gratulierte ihrem langjährigen Kollegen auch im Namen des SPD-Ortsvereins zu dieser besonderen Ehrung und dankte ihm zugleich für sein jahrzehntelanges, kommunalpolitisches Wirken. "Danke für Deine stets faire und kollegiale Arbeit." Dieser Platz sei ein guter Treffpunkt für Jung und Alt, Neubürger und Alteingesessene, meinte sie. "Das ist ganz sicher in Bernd Gutfleischs Sinne, den Menschen Möglichkeiten zum geselligen Miteinander zu bieten und sie zusammenzuführen", betonte die SPD-Fraktionssprecherin.