Schau mir in die Augen: Leroi hat den Dackelblick drauf, obwohl er Malteser ist.

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Willi war einfach zum Knuddeln. Der vier Monate alte Welpe der Rasse Havaneser glich mit seinem putzigen Gesicht und kuscheligen Fell einem Schmuseteddy. Das Hundebaby von Frauchen Katja Wenz zog nicht nur die Blicke der Wertungsrichter, sondern auch die der Besucher auf sich. Die Hundeliebhaberin war aus St. Ingbert im Saarland nach Eppelheim gekommen, um mit ihrem tapsigen kleinen Vierbeiner an der "Internationalen Tandem Rassehunde Ausstellung" teilzunehmen.

"Diese Veranstaltung hebt sich von anderen ab, weil es zwei Wettbewerbe gibt und sich so die Anfahrt lohnt", erklärt Wenz. Die 150-Kilometer-Fahrt hat sich in der Tat gelohnt: Willi holte sich in seiner Babyklasse den ersten Platz und sicherte sich auch den Gesamtsieg bei den Babyklasse-Rassen. Katja Wenz war einfach nur glücklich und sichtlich stolz auf ihren drolligen Vierbeiner.

Mehr als 60 Hunderassen präsentierten sich bei diesem Doppelwettbewerb in der Eishalle von ihrer schönsten Seite. Teilnehmen konnten die aus dem ganzen Bundesgebiet angereisten Hundebesitzer oder Züchter mit ihren vierbeinigen Schönheiten sowohl bei der "All Star Dog Show" als auch bei der "Bundessieger Schau 2018". Dazu eingeladen hatten der Rassehundeverband "Alliance Cynologie International" (ACI) und der "Club für alle Rassehunde" (CAR). Bei beiden Vereinen ist Alireza Keshani Vorsitzender. Er organisierte zum wiederholten Mal zusammen mit seiner Frau Sabine, Tochter Daria und mit vielen Helfern aus den beiden Vereinen die Rassehundeausstellung im Eppelheimer "Icehouse".

"Die Eishalle ist für die Veranstaltung ideal", sagte Daria Keshani im Gespräch mit der RNZ. Selbst bei sommerlich heißen Außentemperaturen war es in der Halle noch erträglich kühl. Ausreichend Parkplätze und viel Platz zum Gassigehen bot der Veranstaltungsort in Feldrandlage noch dazu.

Die Vierbeiner konnten es sich in der Halle auf dem Boden, auf ihren mitgebrachten Hundedecken oder in ihren Körbchen gemütlich machen und warten, bis sie an der Reihe waren. Bevor sie den jeweiligen Wertungsrichtern vorgeführt wurden, wurden die Tiere natürlich von ihren Besitzern hübsch gemacht. Kamm oder Bürste kamen fast überall zum Einsatz.

Bei Yorkshire-Terrier-Dame Nina durfte die kleine Schleife, die auf ihrem Köpfchen thronte, ebenso wenig fehlen wie bei Emely, einem schwarz-weißen Biewer Yorkshire Terrier. Und auch Leroi, ein sieben Monate alter Malteser mit prächtig glänzendem weißen Fell, war mit einer Schleife auf dem Kopf einverstanden. Das Schmuckstück machte es überhaupt erst möglich, dass man in seine süßen, dunklen Kulleraugen blicken konnte. Ganz vernarrt in den kleinen Kerl war seine Besitzerin Martina Benoit aus Zweibrücken. Malteser sind ihre große Leidenschaft, gestand die Rheinland-Pfälzerin.

Rund 120 Vierbeiner unterschiedlichster Rassen waren in mehr als 30 Kategorien für die beiden Wettbewerbe angemeldet. Vom mächtigen Berner Sennenhund über den familienfreundlichen Golden Retriever bis hin zum kleinen Chihuahua war alles vertreten. .Jede Hunderasse hat ihre Merkmale und Eigenheiten. Darauf achten die Richter besonders. Um bei Rassehundeausstellungen Preise zu holen, muss der Hund den Zuchtrichtlinien entsprechen. Die Richter achten unter anderem auf Körperbau, Haltung, Fell, Gebiss und das Wesen des Hundes. An den von Alireza Keshani organisierten Rassehundeausstellungen können alle Rassehunde teilnehmen. Die beliebtesten Hunderassen sind derzeit Mops und Französische Bulldogge, konnte man erfahren.

"Unsere Ausstellungen sind aber auch spezialisiert auf Rassen, die noch sehr unbekannt oder selten geworden sind", ließ Daria Keshani durchblicken. Dazu gehören beispielsweise der Mastino Napoletano, der wegen seiner imposanten Erscheinung auch den Beinamen italienische Dogge trägt, oder der kräftige Cimarrón Uruguayo, der in seiner Heimat Uruguay als Wachhund bei Rinderherden eingesetzt wird.

Nachdem die Rassehunde die Richter überzeugt hatten, durften die Besten ihrer jeweiligen Klasse in den Ehrenring, wo unter den Augen der Richter der Gesamtsieger ermittelt wurde.