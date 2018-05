Eppelheim. (pol/van) Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet am Dienstagmorgen kurz nach 1 Uhr ein Citroen-Transporter im Doktor-Haselmann-Weg in Brand. Wie die Polizei mitteilt, wurden durch das Feuer zudem drei in unmittelbarer Nähe stehende Autos in Mitleidenschaft gezogen. Ein Peugeot brannte ebenfalls komplett aus, ein BMW und ein Dacia wurden lediglich äußerlich beschädigt. Nach etwa 30 Minuten hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.