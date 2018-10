Von Benjamin Miltner

Bammental. Der Erfolg frisst seine Kinder - so könnte man die aktuelle Lage der Kinderbetreuung an der Elsenztalschule beschreiben. Das Angebot wird seit 2006 von Päd-aktiv betreut, einem gemeinnützigen Verein aus Heidelberg. Aus anfangs rund 20 sind mittlerweile über 70 Grundschüler geworden, die betreut werden. Doch längst ist das Modell, das den Eltern individuelle Betreuungszeiten ermöglicht, an seine Grenzen gestoßen. Der Betrieb ist defizitär, es muss etwas geschehen. Deutlich höhere Beiträge sind wohl unvermeidlich - dies wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich.

Das bisherige Modell: Viele Wahlmöglichkeiten, hohe Flexibilität - das sind die Vorzüge der aktuellen Regelung. Je nur eine Stunde Betreuung vor der ersten und nach der fünften Schulstunde im Rahmen der Kernzeit der "verlässlichen Grundschule" ist das Minimum, bis zu fünf Stunden am Nachmittag das Maximum. Auch die Kombination aus beiden Formen ist möglich. "Die Eltern können aus einer breiten Palette schöpfen", betonte Ute Salize. Die Geschäftsführerin von Päd-aktiv erklärte, dass nicht nur die Zahl der Stunden, sondern auch die der Tage frei wählbar ist. "Dieses Modell haben wir nur in Bammental so und es hat auch gut geklappt, als wir kleiner waren," sagte Salize. Mit der Zeit kamen neue Aufgaben wie Hausaufgabenbetreuung und Mittagstisch hinzu - und vor allem stieg die Zahl der Kinder.

Das Problem: Der große Zulauf hat das flexible System aus seinen Fugen gehoben. Oder wie es Ute Salize ausdrückte: "Es knirscht an zwei Stellen." Zum einen hat der Anstieg der Kinderzahlen in Kombination mit ihrem variablen Kommen und Gehen zu enormem Organisations- und Verwaltungsaufwand geführt. Überspitzt gesagt sind die Betreuer nur noch am kontrollieren, wer gerade da sein muss, wer fehlt oder bald geht. "Die Zeit für die Kinder reduziert sich und geht uns vom eigentlichen Angebot ab", erklärte Salize. Noch eklatanter sieht es laut der Geschäftsführerin bei der Finanzierung aus: "Wir sind seit zwei Jahren in der Schieflage." Für das laufende Schuljahr ist ein Defizit von 18.000 Euro vorhergesagt. "Wir sehen uns als Verein nicht mehr in der Lage, diese Verluste zu tragen", so Salize.

Die Möglichkeiten: Nach Angaben des kaufmännischen Leiters Jens Katzenberger herrscht auf der Kostenseite kaum Spielraum. Weniger Personal ist aufgrund der Vorgaben zum Betreuungsschlüssel nicht möglich. "Und wir können und wollen nur mit pädagogischen Fachkräften arbeiten, das ist unsere Philosophie", stellte Katzenberger klar. "Kinder stellen unser allerhöchstes Gut dar", betonte Salize. "Sie sind die Zukunft. Wir können es uns nicht leisten, sie zu verlieren." Die Sachkosten sind angesichts von 2000 Euro im Jahr zu vernachlässigen. Also müssen die Einnahmen erhöht werden. Hier ist der Anteil an Zuschüssen durch das Land im Gegensatz zur Kleinkindbetreuung nur gering. Bleibt also nur noch das Drehen an der Preisschraube als Option. "Wir müssten die Beiträge um etwa 25 Prozent erhöhen, um das Defizit auszugleichen", sagte Katzenberger. Ein gravierender Einschnitt, vor dessen Hintergrund Päd-aktiv sein komplettes Angebot hinterfragte.

Die beiden Zukunftsoptionen: Herausgekommen ist dabei ein neues Modell - eine verpflichtende Fünf-Tage-Woche. Dies würde für Päd-aktiv Erleichterungen bei der Verwaltung und Planbarkeit bereiten. Zudem wäre die Schwierigkeit passé, Kinder, die nur ein oder zwei Tage das Angebot wahrnehmen, genauso gut einzubinden. Auch das Buchen der Mittagsbetreuung ohne Mittagessen soll so künftig möglich sein. Nachteile der neuen Regelung wären der Verlust der Flexibilität. Sie würde das Angebot für Alleinerziehende, Teilzeitarbeiter und Geringverdiener unmöglich oder mindestens unattraktiver machen. Aber auch das alte Modell ist noch nicht aus dem Rennen und bleibt weiter eine Option. "Die Modelle unterscheiden sich nicht im Preis, sondern nur in der Ausgestaltung", betonte Katzenberger. In beiden Fällen würde die Erhöhung durch den Wechsel von zehn auf zwölf Monatsbeiträge erfolgen, sodass die monatliche Rate nur geringfügig steigen würde.

Das weitere Vorgehen: Bei einem Info-Abend sollen den Eltern der Grundschüler und Kindergartenabgänger die beiden Modellarten vorgestellt werden. Eventuell mit veränderten Vorgaben, wenn die Impulse aus dem Gemeinderat berücksichtigt werden (siehe Artikel unten). "Für uns ist nicht abschätzbar, wie die Eltern auf ein Fünf-Tage-Modell reagieren", sagte Katzenberger. Auch die Akzeptanz der geplanten Beitragserhöhung scheint völlig offen - egal, ob im alten oder neuen Modell. Für den Fall von zu wenigen Anmeldungen kündigte Päd-aktiv in einem Schreiben an den Gemeinderat einen Rückzug aus Bammental an...