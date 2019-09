Meckesheim-Mönchzell. (tri) Vor der Lobbachhalle war der Aufbau für die Bauernkerwe am Wochenende in vollem Gange, als sich der neu gewählte Ortschaftsrat am Donnerstag vor seiner konstituierenden Sitzung in der Abendsonne mit Bürgermeister Maik Brandt zum Gruppenfoto aufstellte. Ob vielleicht schon einige Anwesende ahnten, dass es kurze Zeit später zu einem Eklat kommen würde? Oben im Sitzungssaal begrüßte dann der bisherige Ortsvorsteher Gunter Dörzbach (CDU) die ausscheidenden und neu gewählten Ortschaftsräte, Gemeinderäte und Bürger.

Dörzbach verlas zunächst die Tagesordnung mit Verabschiedungen, Verpflichtungen, Ehrungen und der Wahl des Ortsvorstehers. Maik Brandt hatte - dem feierlichen Anlass entsprechend - die Amtskette angelegt und übernahm die "Stabübergabe". Die Wahl des neuen Ortsvorstehers ist eigentlich eine Formalität, da sich die Fraktionen in der Regel im Vorfeld auf einen Kandidaten einigen, sodass es keine Überraschungen gibt. Es sollte anders kommen.

Nach der Frage von Bürgermeister Maik Brandt, wer zur Kandidatur vorgeschlagen werde, herrschte erst ein wenig Stille, bis Marcel Gengenbacher (MuM) den bisherigen Ortsvorsteher Gunter Dörzbach vorschlug. Seit immerhin neun Jahren bekleidet Dörzbach dieses Ehrenamt. Weitere Bewerbungsvorschläge gab es nicht aus dem Rund. Maik Brandt leitete die Wahl und fragte: "Wollen Sie per Hand abstimmen oder in geheimer Wahl?" Daraufhin meldete sich Silke Ohlheiser (M2) zu Wort und beantragte eine geheime Wahl. Sie assistierte Bürgermeister Brandt dabei, Urne und Wahlzettel waren vorbereitet.

"Es gibt mit Gunter Dörzbach nur einen Bewerber um dieses Amt, der die absolute Mehrheit der Stimmen benötigt, also fünf Stimmen", erklärte Brandt den Ortschaftsräten. Und weiter: "Wenn Sie seinen Namen auf den Zettel schreiben, erhält er Ihre Stimme, bleibt Ihr Zettel leer, erhält er Ihre Stimme nicht." Beim Auszählen las Brandt dann überraschend häufig den Namen Marcel Gengenbach vor. Der 42-jährige Mönchzeller erhielt vier Stimmen. Gunter Dörzbach konnte lediglich drei Stimmen für sich verbuchen, es gab eine Enthaltung.

Nach diesem Schock brachen große Diskussionen aus und Brandt musste die Sitzung zur Beratung unterbrechen. Das Publikum diskutierte nun heftig. Aber auch Marcel Gengenbach zeigte sich überrascht: "So war das eigentlich nicht von mir geplant, ich wollte erst einmal im Ortschaftsrat Erfahrungen sammeln und mich als Stellvertreter bewerben", sagte der Stimmenkönig der Wahl beim anschließenden Bier. Maik Brandt verkündete eine Neuwahl in frühestens einer Woche, da die Regularien der Gemeindeordnung hier genau vorschreiben: "Erhält ein Bewerber nicht die absolute Mehrheit, ist er nicht gewählt, und es gab eben nur einen Bewerber als Ortsvorsteher." Mit diesem Argument zeigten sich einige Zuschauer nicht zufrieden. Der Rathauschef musste Gemeinderat und Ex-Bürgermeister Hans-Jürgen Moos mehrmals um Ruhe bitten, weil er die Entscheidung anzweifelte.

Auf Nachfrage der RNZ informierte Brandt, dass es für einen zweiten Wahlgang einen Terminvorschlag von ihm gebe, der noch mit dem Ortschaftsrat abgeklärt werden müsse. Der Wahlvorgang vom Donnerstagabend sei bis ins Detail rechtskonform. Die Stimmen für Marcel Gengenbacher würden wie leere Stimmzettel als ungültig gelten. Demnach gebe es drei Stimmen für den Bewerber Dörzbach - und damit sei die absolute Mehrheit nicht erreicht worden. Dörzbach geht nun als gesetzter Kandidat in den nächsten Wahlgang, weitere Bewerber könnten vorgeschlagen werden. Bis dahin bleibt er geschäftsführend als Ortsvorsteher im Amt.