Leimen. (fre) Leimens Grün-Alternative sitzen auf der Palme. Grund ihrer nachhaltigen Verärgerung ist die Gemeinderatssitzung vom Donnerstag. Ohne Vorwarnung hatte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald gleich zu Beginn elf von 14 Punkten von der Tagesordnung zurückgezogen. Mit diesem einzigartigen Vorgang, so schob der Rathauschef tags darauf nach, habe er – angesichts sich abzeichnender fraktionsübergreifender Vertagungsanträge – ein Zeichen setzen wollen gegen einen gemeinderätlich verursachten Stillstand bei der Stadtentwicklung. GALL-Fraktionschef Ralf Frühwirt nennt dies in einer Pressemitteilung "Sitzungsleitung nach Gutsherrenart". Und noch schärfer: "das bisher erschreckendste Beispiel dafür, welches Verständnis der OB vom Wert des Gemeinderates als gewähltes Gremium der Bürgerschaft hat."

Strittig zwischen Gemeinderat und Oberbürgermeister waren am Donnerstag drei Themen gewesen: die öffentliche Tiefgarage am Rathausplatz, die Neugestaltung des Bärentorplatzes und die Namensgebung für verschiedene Plätze in der Stadt. Dass Fraktionen Tagesordnungspunkte, die sie noch nicht für entscheidungsfähig halten, von der Tagesordnung nehmen wollen, so Frühwirt, sei "ein übliches und immer wieder geübtes Verfahren". Dafür suche man Mehrheiten, gewinne eine Abstimmung oder auch nicht: "Das sind übliche demokratische Verfahrensweisen."

Statt diese zu akzeptieren, so Frühwirt, habe der OB dies zum Anlass genommen, "aus Verärgerung eine ganze Sitzung zu sabotieren" und "den Gemeinderat wie kleine Kinder nach Hause zu schicken". Damit habe der OB ein Demokratieverständnis offenbart, das "vorgestrig" wirke. Und das "kann für ein souveränes und selbstbewusstes Gremium, das die Bürger vertreten und die Verwaltung kontrollieren soll, nicht akzeptabel sein". Hierüber dürfe kein Ratsmitglied hinwegsehen. Frühwirt erkennt deshalb ein "schweres Zerwürfnis" zwischen OB und Gemeinderat. Viel "Zeit und Vertrauensarbeit" dürften von Nöten sein, "um es wieder zu heilen".

Update: Sonntag, 3. Oktober 2021, 20.11 Uhr

OB wollte Zeichen gegen den Stillstand setzen

Leimen. (fre) Oberbürgermeister Hans D. Reinwald war am Donnerstagabend im Gemeinderat auf Konfrontationskurs gegangen. Wie berichtet, hatte er zu Beginn der öffentlichen Sitzung überraschend 11 von 14 Tagesordnungspunkten zurückgezogen – und eine gleichermaßen ratlose wie sprachlose Bürgervertretung zurückgelassen. Wie er am heutigen Freitag in einer Pressemitteilung wissen ließ, sei es ihm bei dieser Aktion darum gegangen, "ein Zeichen" gegen den "jahrzehntelangen Stillstand in der Innenstadt" zu setzen.

Der Rathauschef macht seinen Vorwurf an den zentralen Themen der Sitzung fest, darunter die Tiefgarage am Rathausplatz und die Neugestaltung des Bärentorplatzes: Seitens des Gemeinderats sei ihm kurz vor der Sitzung mitgeteilt worden, dass man fraktionsübergreifend diese Tagesordnungspunkte zurückziehen und neu beraten wolle. Damit würden abermals wichtige Bauvorhaben für die Stadtentwicklung verzögert. Statt sich auf die strategische Weichenstellung zu konzentrieren, so der OB, befasse sich der Gemeinderat "in erster Linie nur mit taktischen Problemen, die in der Verantwortung der Verwaltung" lägen. Das führe dazu, heißt es in der Mitteilung weiter, "dass sich in der Innenstadt Leimens seit Jahrzehnten nur wenig ändert".

Als "unberechtigt" bezeichnet Reinwald auch den Vorwurf, wichtige Informationen seien erst kurz vor der Sitzung an den Gemeinderat gelangt. Man könne Informationen erst liefern, wenn man sie selbst habe. Im Übrigen verursache der Gemeinderat diese Probleme selbst, wenn er immer wieder kurzfristig neue Unterlagen einfordere.

Update: Freitag, 1. Oktober 2021, 19.50 Uhr

OB ließ Ratssitzung platzen

Der Rathauschef zog nahezu die gesamte Tagesordnung zurück.

Leimen. (fre) Die erste Überraschung war verflogen, Rat- und Sprachlosigkeit blieben. Nach einer rekordverdächtig kurzen Zusammenkunft von vielleicht 25 Minuten bestimmte noch immer ungläubiges Kopfschütteln die Grüppchen von Stadträtinnen und Stadträten, die am Donnerstagabend vor der St. Ilgener Aegidiushalle zusammenstanden. Der Grund: Oberbürgermeister Hans D. Reinwald hatte die öffentliche Sitzung, deren angekündigte Themen ungewöhnlich viele Besucher angelockt hatte, schlicht und einfach platzen lassen.

Noch vor Einstieg in die mit 14 Tagesordnungspunkte bestückte Agenda hatte der OB elf Tagesordnungspunkte zurückgezogen. Gerade mal die Bürgerfragestunde, die Benennung der Protokollanten und die Anschaffung von Sirenen tastete er nicht an. Als Begründung schob er nach, dass ihm im Vorfeld der Sitzung zugetragen worden sei, dass es an einigen Tagesordnungspunkten heftige Kritik gäbe und der Gemeinderat mit deren Behandlung aktuell nicht einverstanden sei.

Schon vor Sitzungsbeginn hatte es bei einigen Fraktionen gebrodelt, war auch nach dem abrupten Sitzungsende zu erfahren. Neben der umstrittenen Tiefgaragenplanung für den Rathausplatz – der eingeladene Architekt durfte unverrichteter Dinge wieder abziehen – und der nicht minder diskutierten Benennung irgendwelcher Plätze in der Stadt hatte die auf die Tagesordnung gesetzte Neugestaltung des Bärentorplatzes am Eingang zur Kernstadt für gemeinderätlichen Unmut gesorgt. Der zu hörende Grund: Erst am Vorabend sei die Verwaltung mit den Kosten herausgerückt, mit denen ein neuer Bärentorplatz zu Buche schlagen würde. Für die Fraktionen, so die nicht zum ersten Mal erhobene Kritik an der städtischen Informationspolitik, sei dies für eine bindende Entscheidung zu kurzfristig gewesen.

Dass der OB mit dem Zurückziehen der kompletten Tagesordnung ernst machen würde, wollte bei der Ankündigung in der Ratsrunde erkennbar niemand glauben. Dass es damit auch keinen Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" mehr gab, bei dem sich so manches zurechtbiegen lässt, nannte Ralf Frühwirt (GALL) ein Unding: "Das geht nicht." Dass es offenbar doch geht, belehrte ihn der OB: Bei der Zusammenkunft des gemeinderätlichen Ältestenrats am Montag könne darüber gerne gesprochen werden.

Natalie Müller (CDU) hatte für das alles eine ganz andere sarkastische Formulierung: "Ganz Deutschland ist ein Irrenhaus – und hier ist die Zentrale."