Von Werner Popanda

Sandhausen. Im Grunde hat es schon etwas Gebetsmühlenartiges: Mitmenschen zu vermitteln, wie sie ihr trautes Heim samt Hab und Gut davor schützen könnten und auch sollten, um nicht zum Opfer eines Einbruchs zu werden. Nicht nur beim berüchtigten "Enkeltrick" können bestimmte diesbezügliche Appelle und Ratschläge nicht oft genug wiederholt werden.

Folglich stand der 30 Tonnen schwere und 16,5 Meter lange Riesentruck, in dem die Landespolizei ihre "Kriminalpolizeiliche Fachberatung zum Thema ‚Wirksamer Schutz vor Wohnungseinbruch‘" präsentiert, wieder einmal auf dem Festplatz. Daran, wie oft das schon zuvor der Fall war, kann sich Kriminalhauptkommissar Thomas Wurster gar nicht mehr erinnern.

Seit 1989 hat er sich auf das Metier des Wohnungseinbruchs spezialisiert, weshalb man ihn getrost als Experten bezeichnen kann. Mittlerweile hat er mit seinem Truck 447.000 Kilometer zurückgelegt. Jedoch nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in den angrenzenden Bundesländern Bayern und Rheinland-Pfalz.

Mit den dortigen Polizeibehörden gibt es nach seinen Worten eine enge Kooperation, wobei im Falle des Freistaates hinzukomme, dass dieser nicht einmal über ein derartiges Informationsfahrzeug verfüge. Doch gleich, wo Thomas Wurster nun auch immer auf Achse ist, hat er eines in den vielen Jahren nicht feststellen können. Als da wäre, dass es in Sachen Informationsbedarf Unterschiede zwischen eher ländlich geprägten Regionen und städtischen Ballungsräumen gibt. "Gefragt", sagt er hierzu, "wird überall das Gleiche". Beispielsweise, welche Möglichkeiten es gibt, ältere Gebäude sicherheitstechnisch nachzurüsten. Oder worauf man bei Neubauten achten sollte.

Hinzu gesellten sich diverse Fragen zum Thema Verkehrsrecht. So sei er jüngst um Auskunft gebeten worden, ob - respektive wie lange - eigentlich jene elektronisch gesteuerten Verkehrszeichen gelten, die quasi als "Schilderbrücken" über Autobahnen hängen. Also, ob und wie lange ein Überholverbot oder ein Tempolimit Gültigkeit haben.

"Auf dem Truck steht halt Polizei drauf!", bekundet Thomas Wurster durchaus Verständnis für diesen und alle weiteren verkehrsrechtlichen Fragesteller. "Wenn es geht, klären wir das hier ab, wir haben schließlich Internet, Bücher und Broschüren an Bord". Ansonsten verweise man auf jemanden, der eine konkrete Antwort liefern könne.

Apropos Verkehrsrecht: 447.000 zurückgelegte Kilometer in einem Fahrzeug mit diesen Dimensionen konnten schon fast zwangsläufig nicht ganz folgenlos absolviert werden. "Unfälle", berichtet Thomas Wurster, "können nicht ausbleiben". Jedoch hätten sich nur "höchstens zehn" ereignet, so etwa beim Rangieren des Trucks.

Da sei er schon mal an anderen Fahrzeugen oder an sonst was hängen geblieben oder andere Fahrzeuge seien beim Ausparken am Truck hängen geblieben". Quasi hängen bleibt zuweilen auch er, und zwar immer dann, wenn ihm die abendliche Entfernung zu seinem "Heimathafen" zu weit ist. Dann übernachtet er vor Ort, sei es in einem Hotel oder in einer sonstigen Unterkunft.