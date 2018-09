Eppelheim. (mare) Seit zwei Jahren müht sich eine behinderte Schülerin in der Friedrich-Ebert-Gesamtschule von Stockwerk zu Stockwerk. Sie sitzt in einem Elektrorollstuhl, muss aber erst in einen anderen Rollstuhl umsteigen und dann mit einer Treppenraupe beschwerlich die Stufen überwinden. Aufzüge gibt es noch nicht - denn das Land verweigert bislang jegliche Übernahme der Kosten für den Umbau - obwohl das eigentlich gesetzlich geregelt ist. Daher wird die Stadt jetzt in Eigenregie nach einem Ratsbeschluss zunächst einen Aufzug ins Schulhaus einbauen. Der Fall zieht nun große Kreise - und sorgt für allgemeines Kopfschütteln.

So begrüßte der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born, dass Eppelheim womöglich gegen das Land vor Gericht ziehen will. "Die Ebert-Schule will Inklusion leben, wird aber vom Land ausgebremst", heißt es in einer Stellungnahme. Born kritisiert insbesondere die Formfehler, mit der das Land die Ablehnung begründet. Die Regelungen waren bei der Einschulung des Mädchens 2015 nämlich noch gar nicht beschlossen. Das Verhalten von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sei ein Trauerspiel. "Deshalb ist es absolut richtig, dass sich Eppelheim dem entgegenstellt", erklärt Daniel Born.

Die Gemeinderatsfraktion der Eppelheimer Liste (EL) nimmt den Fall derweil mit Sarkasmus: "Grün-Rot beschließt Inklusion - Grün-Schwarz will’s nicht bezahlen", teilt die Wählergemeinschaft in einer Stellungnahme mit. Der Beschluss, nun erst einen Aufzug zu bauen, sei richtig und nicht nur eine "Investition für das jetzige Schulkind, sondern für alle zukünftigen Schulkinder". Kein Verständnis hat die EL aber dafür, dass kein Cent vom Land fließt. "Die Steuergelder sprudeln, aber wie so oft kommt bei den Bürgern nicht viel davon an." Das Land gehe halbherzig mit dem Thema Inklusion um - das sei allein daraus ersichtlich, dass im Landeshaushalt nur drei Millionen Euro pro Jahr dafür vorgesehen seien. "Man kann sich leicht ausrechnen, für wie wenige Inklusionskinder dieses Budget reicht."