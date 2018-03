Von Karin Katzenberger-Ruf

Wiesenbach. Mit dem Glockenschlag gingen die Lichter. Eine Stunde lang wurde es am Samstag "Earth Hour" dunkel im Ort. Eine kleine Gruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) nutzte diese ungewohnte Finsternis für eine ungewöhnliche Wanderung: Vom Sportplatz ging es hoch zum Kornbuckel, um gegen 20.30 Uhr von oben auf die eigene Gemeinde, nach Bammental, Neckargemünd und bis nach Mauer schauen zu können.

Die von der Umweltschutzorganisation WWF ins Leben gerufene "Earth Hour", die ein Zeichen für Energiesparen und Klimaschutz setzen soll, ging weltweit zum zwölften Mal über die Bühne. Die Elsenztal-Gemeinden waren zum dritten Mal dabei und schalteten ihre Straßenbeleuchtung in dieser Zeit ab. Die Nachtwanderung in Wiesenbach darf trotz geringer Beteiligung als gelungene Premiere bezeichnet werden. Die BUND-Vorsitzende Karen Maisenbacher dazu ganz pragmatisch: "Das muss einfach mehr publik werden."

In anderer Hinsicht hatte sie aber durchaus mehr erwartet: nämlich von der plötzlichen Schwärze der Nacht. In der Panoramastraße von Wiesenbach wurde es zwar sichtbar dunkler, in der Oberdorfstraße von Bammental ebenfalls. Doch gerade ältere Straßenlaternen gehen nicht schlagartig aus.

Der Weg führte am Biddersbach entlang, vorbei an der Kapelle und der Kühberghütte bis zum Kornbuckel und zurück. Der Himmel war zunächst vernebelt, die dann aber immer klarer werdende Sternennacht war aber ein durchaus beeindruckendes Erlebnis. Ulrich Buck hatte als zweiter Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe nicht nur den Glühwein im Gepäck, sondern auch ein paar Nüsslein als Wegzehrung. Außerdem überreichte Nicola Lender als Klimaschutzbeauftragte von Neckargemünd beim Start am Sportplatz eine Flasche Sekt.

Es kam noch besser. Weil der 24. März dieses Jahr der "Tag der Astronomie" war, hatte sich der Bammentaler Astronom und Physiker Dr. Ulrich Bastian kurzfristig eingeklinkt und auf dem Kornbuckel sein Teleskop aufgebaut. Also schaute die Wandergruppe nicht nur in den Mond, um dort Gebirge und Krater zu entdecken, sondern erfuhr auch einiges über den Orion-Nebel und den Sternenhaufen, der sich "Plejaden" nennt. Derweil schien der zunehmende Mond für die Beobachtungen fast eine Spur zu hell, schließlich ist demnächst an Ostern wieder Vollmond. Das Mondlicht hatte wiederum den Vorteil, dass die Gruppe auf die mitgebrachten Taschenlampen verzichten konnte.

Als die Gruppe von ihrem Aussichtspunkt zurückkehrte, war es in Wiesenbach zu später Stunde dank der wieder eingeschalteten Straßenlaternen schon wieder relativ hell.