Dossenheim. (dw) Es nennt sich "Theaterprojekt", doch Theater im klassischen Sinn war es nicht, was die fast 20 Akteure ihren Zuschauern am Freitagabend in der Museumsscheune präsentierten. Es war eine Darstellung in Szenen, eher ein Mosaik, das sie aus Assoziationssteinchen zu den Themen "Flucht, Vertreibung, Lebens(um-)brüche und Heimat als Verbindungselement zwischen den Generationen" zum großen Bild "Wege" zusammengesetzt hatten. Wenn auch gelegentlich gesprochene Sprache als Vermittler genutzt wurde, waren Bild und Bewegung die prägenden Ausdrucksmittel. Das Einzige, was es zum Verstehen brauchte, war die Bereitschaft, sich darauf einzulassen.

Anca Krause und Nina Lenz leiteten das von der Baden-Württemberg-Stiftung im Rahmen des Programms "Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders" geförderte Projekt. Viele andere wirkten im Hintergrund. Allen voran Tabea Dürr, die Leiterin der Begegnungsstätte. Sie hatte in den vergangenen beiden Wochen tatkräftige Unterstützung von der Schülerin Rosa Bühler.

Im April hatte die Gruppe ihre ersten Entwürfe als Zwischenergebnis präsentiert. Daran hatten die Mitwirkenden aus der bei der Begegnungsstätte beheimateten Theatergruppe "Herbstzeitlose", in der Gemeinde lebende Flüchtlinge sowie andere Interessierte in den darauf folgenden Wochen gefeilt. So sind verschiedenen Szenen neu hinzugekommen, andere wurden leicht verändert, anderes wie das Gedicht "Der Pass" von Bertold Brecht blieb. Es ist, um 1940 entstanden, erschreckend traurig aktuell.

Schön war der Einzug der Gruppe mit einem französischen Volkslied über einen schlafenden Müller, dessen Mühle unverdrossen weiter arbeitet. Auch das ein treffendes Bild zum Thema: Egal, welcher Weg eingeschlagen oder wie im Lied, egal, ob ein Gewitter naht, es geht weiter, das Windrad dreht sich "fort et vite". Eindrücklich war der Weg mit der Kamera durch eine der beiden Unterkünfte im Ort. Flure, Treppen, Zimmertüren mit bloßen Nummern ließen Geborgenheit eines "Daheims" vermissen. Das Schlussbild zeigte kontrastreich einen Ausschnitt des Grundgesetzes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar."

Die Schlussszene der Inszenierung war mit auf die Leinwand geworfenen persönlichen Fotos und einer sich ins Freie bauenden Menschenkette umgestaltet worden. Auch das war ein gelungenes Bild. Die Fotos zeigten Kinderbilder, die gut und gerne mehrere Jahrzehnte alt waren. Sie zeigten Kirschen am Baum und Blumen, sie zeigten den Zerstörungszustand einer syrischen Stadt, sie zeigten eine Heidelberger Kirche ... Erinnerungen, die schön und schmerzhaft zugleich sind, die Halt geben, Hoffnungsträger sind. Denn, egal, was geschehen mag, der Weg führt weiter, nicht immer direkt aber weiter. Und, nie ist man allein auf diesem Weg.

Dank des Muts der Teilnehmer, Einblicke in ihr Seelenleben zu geben, entstanden so viele intensive Szenen, die Trauer und Schmerz wahrnehmbar machten - und dennoch auch Optimismus spüren ließen.

Info: Weitere Aufführung am Dienstag, 24. Juli, 19 Uhr, in der Museumsscheuer. Kostenlose Karten gibt’s bei der Gemeindebücherei, Buchhandlung Worring, Schreibwaren Faludy oder vor Ort.