Von Doris Weber

Dossenheim. So ähnlich könnte sich das "Jüngste Gericht" anfühlen. Gerade haben die Anbieter von Speisen und Getränken anlässlich der zurückliegenden "Dossemer Kerwe" einen Vorgeschmack darauf bekommen. Es stand die Kontrolle der Lebensmittelhygiene an. Noch vor der offiziellen Eröffnung stattete Lebensmittelhauptkontrolleurin Yvonne Splettstößer jedem Stand einen Besuch ab. Die RNZ war eingeladen, sie dabei zu begleiten. Mit von der Partie waren außerdem Leiter Thomas Schiller und Marc Miltner vom Fachbereich Bürgerdienste.

Rund zwei Stunden lang nahm die Fachfrau jeden einzelnen Stand in Augenschein. Sie schaute in Töpfe und blickte in Kühlschränke. Sie blieb dabei freundlich, aber bestimmt. Die für das "Veterinäramt und Verbraucherschutz", einer Abteilung des Landratsamts, tätige Mitarbeiterin, hatte nur wenig zu bestanden, obgleich sie auch zweimal ein Verwarnungsgeld erhob. Zahlbar sofort und in bar - gegen Quittung natürlich. "Ei, ei, glänzt der Wagen", freute sie sich über einen Anbieter, der beim letzten Mal gar nicht gut abgeschnitten hatte.

Auf was sie achtete? Hygiene fängt bei den Händen an. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass ein Becken mit fließend kaltem und warmem Wasser benötigt wird, wenn Speisen im Stand zubereitet werden . Yvonne Splettstößer drehte auch schon mal den Hahn auf, um zu prüfen, ob es sich um keine Attrappe handelt. Bei Zapfanlagen müssen auch Spül- und Abtropfbecken tipptopp gereinigt sein. Die Kontrolleurin - bis 2005 war die Kontrolle bei der Polizei als "Wirtschaftskontrolldienst" angesiedelt - verordnete intensives Putzen, bevor das Bier wieder fließen durfte.

Als sie Latex-Handschuhe in Grillnähe entdeckte, war sie entsetzt. Das ist nicht hygienisch, sondern gefährlich - gerade beim Grillen. Ein Funkenflug auf die behandschuhten Hände - und die Verletzung ist groß. "Es gibt kein Gesetz, das Handschuhe vorschreibt", klärte sie auf. Woanders freute sie sich, dass die Mannschaft Arbeitskleidung trug.

Bei einem Stand, der von einem Profi betrieben wurde, war sie verärgert. Er müsse von Berufswegen wissen, wie es richtig gehe. Dennoch ist er Wiederholungstäter, die Sauberkeit in der Wurstbraterei ließ zu wünschen übrig. Außerdem mochten die Fingernägel der Mitarbeiterin schick aussehen, bei der Zubereitung von Nahrungsmitteln haben Nagellack und Co. dennoch nichts zu suchen.

Grillen war bei der Kerwe der Renner. Mehrfach war die notwendige Gerätschaft sachgemäß untergebracht. Das heißt, wenn Speisen am Stand zubereitet werden, werden Dach und Boden benötigt und muss der Stand mit drei Seitenwänden geschlossen sein. Eine Familie, die Spezialitäten ihres Heimatlands anbot, hatte einzig den Grillwagen falsch platziert: Der Koch hatte wegen der Rauchentwicklung den Grill außerhalb des Zelts gerückt. Splettstößer zeigte kein Pardon, zumal der zu erwartende Besucherstrom am Rost vorbeiführte. Der Warnhinweis genügte ihr nicht. Man vertagte sich, gab dem Betreiber die Chance, die Situation zu ändern. Er fand eine Lösung.

Deklaration ist mehr als eine Liste der angebotenen Speisen und Getränke. Es geht auch um die jeweils enthaltenen Zusatzstoffe. Ihre Angabe ist wichtig, weil ihr Konsum gesundheitsgefährdend sein kann, im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich. Zusatzstoffe sind Aromen, Farbstoffe sowie Konservierungs- und Verdickungsmittel. Bei "großen" Festen ist zusätzlich ein Hinweis auf Allergene zu geben. Letzteres war einigen Standbetreibern nicht bewusst. Ganz unbürokratisch gab Splettstößer Hinweise, wie die Angaben leicht ergänzt werden können.

FiInfo: Der Rhein-Neckar-Kreis hat auf seiner Homepage ein Hinweisblatt "Lebensmittel auf Vereins- und Straßenfesten" veröffentlicht.