Dossenheim. (dw) Es sei sein 24. Haushalt, sagte Bürgermeister Hans Lorenz und gab damit zu verstehen, dass dies auch sein letzter sei. Er komme in vielen Punkten der Vorstellung über einen optimalen Haushalt sehr nahe, urteilte er über den Entwurf. Keine Neuverschuldung, keine Erhöhung von Gebühren, eine satte Investitionsrate, die mit über vier Millionen Euro noch nie so hoch gewesen sei, benannte er diese Punkte. Die Gemeinderäte hörten aufmerksam zu. Mit den Unterlagen werden sie sich nun intensiv beschäftigen.

Am Dienstag beginnt der Haupt- und Finanzausschuss die öffentliche Diskussion des Zahlenwerks, in dem kommunale Aufgaben und kommunalpolitisches Handeln als Eurobeträge dargestellt sind. Änderungen seien möglich, einzelne Posten stünden zur Disposition, so Lorenz.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2019 ist mit knapp 38 Millionen ebenfalls beachtenswert. Davon entfallen 13 Prozent oder rund 4,94 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt, auf den Verwaltungshaushalt 87 Prozent oder rund 33 Millionen Euro.

Nicht ganz so schön ist die Entnahme von 353.500 Euro aus der Rücklage. Nicht der Höhe wegen, sondern weil mit diesem Abfluss die Rücklage auf das gesetzlich geforderte Mindestmaß schrumpft. Der Sparstrumpf wäre dann bis auf den verordneten Notgroschen geplündert. Das muss freilich nicht so sein. Ein Ansatzpunkt wäre auf die vorgesehene Sondertilgung eines Kredits zu verzichten. Außerdem werde aller Voraussicht nach der Jahresabschluss 2018 Geld in die Kasse spülen. Weiter sind eine verringert zu zahlende Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage anzunehmen. "Alles, was wir nicht hundertprozentig wissen, ist nicht eingerechnet", sagte Lorenz.

Dann nannte er Zahlen. Im Verwaltungshaushalt sind die laufenden Aktivitäten zusammengestellt. Dazu gehört der Posten "Personal". Fast fünf Millionen Euro werden als Löhne und Gehälter an die Mitarbeiter ausbezahlt werden. Die Unterhaltung des Vermögens, das sind die Immobilien wie Rathaus, Schulen oder die Gemeindestraßen, verschlingt ebenfalls erhebliche Summen. Im Plan ist dieser Posten als "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" bezeichnet und mit einer Summe von 1,8 Millionen Euro ausgewiesen. Ihre Bewirtschaftung, darunter sind die Ausgaben für Strom, Heizung, Wasser und ähnliches zu verstehen, erfordert eine weitere gute Million Euro. Um die Ausgaben im Verwaltungshaushalt kommt man kaum herum. Die Weichen hierfür werden in den Vorjahren über Investitionsvorhaben gestellt, wenn beispielsweise eine Halle neu gebaut oder energetische Sanierungen vorgenommen werden.

Interessant sind daher auch die Ausgaben im Vermögenshaushalt, in dem solche Maßnahmen dargestellt sind. Nochmals wird die Sanierung des Hallenbads genannt. 1,35 Millionen Euro fließen in die Substanzerhaltung des Bads. In den Sport wird in der Jahnhalle mit neuer Toilettenanlage und Küche und am Sportplatz mit einer neuen Haupttribüne investiert - zusammen 240.000 Euro. Für 200.000 Euro soll der Parkplatz bei der Schauenburghalle angelegt werden. Die im Zusammenhang mit der Sanierung des Frankenwegs anfallenden Arbeiten summieren sich auf 690.000 Euro. Natürlich werden noch viele weitere Maßnahmen ergriffen. Wer’s genauer wissen will, nimmt am besten an den öffentlichen Beratungen teil.

Info: Terminplan für die öffentliche Beratung des Haushaltsentwurfs 2019 im Rathaussaal: Dienstag, 6. November, Verwaltungshaushalt; Donnerstag 8. November, Vermögenshaushalt; Dienstag, 4. Dezember, Haushaltsanträge der Fraktionen und Eigenbetrieb Wasserversorgung. Beginn jeweils um 19 Uhr.