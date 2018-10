Dossenheim. (pol/mün) Ein 29-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen von drei Unbekannten vor seiner Wohnung in der Dossenheimer Bergstraße zusammengeschlagen.

Der 29-Jährige war mit der Straßenbahn der Linie 5 vom Bismarckplatz in Heidelberg in Richtung Weinheim unterwegs. Als er gegen 3.40 Uhr an der Haltestelle Dossenheim-Nord aussteigen wollte, wurde er von einem der drei Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Die Gruppe soll mit ihm in der OEG gefahren sein, berichtet die Polizei.

Das Trio verfolgte und malträtierte den 29-Jährigen noch bis kurz vor dessen Wohnung. Nachdem sie von ihm abgelassen und geflüchtet waren, verständigte der 29-Jährige die Polizei.

Vor Ort wurde er von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Die Schläger, die alle zwischen 18-21 Jahre alt sein sollen, werden wie folgt beschrieben: Ein Mann soll etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein. Er habe zurückgegelte, dunkle Haare und ein helles T-Shirt getragen. Der zweite Mann sei 1,75 Meter groß, dunkelblond und habe eine muskulöse Statur sowie eine helles T-Shirt getragen. Vom dritten Täter sei nur bekannt, dass er etwa 1,75 Meter groß sei.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter de Rufnummer 06221/45690 entgegen.