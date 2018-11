Von Doris Weber

Dossenheim. Eine Anwohnerin wollte gleich eines dieser blau-weißen Fahrräder testen. Sie hatte am Vortag gelesen, dass das Fahrradvermietsystem "VRNextbike" jetzt offiziell seinen Betrieb aufnehmen würde. Da sie einen Bedarf an dieser Mobilität habe, sei sie vorbeigekommen. Zum Startschuss beim Bahnhofsplatz waren außer ihr die an dem Projekt Beteiligten gekommen: Vertreter der Gemeinde, des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) und des Kooperationspartners "nextbike", der bundesweit bereits in 50 Städten Partner eines Vermietsystems ist.

Seit der Ausschreibung 2014 engagiert sich der VRN in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen, wie Frieder Zappe, VRN-Teamleiter Mobilitätsdienstleistungen, sagte. Das Bus und Bahn ergänzende System weite sich seither stetig aus. Mit der Bergstraßengemeinde sei erstmals ein kleinerer Partner dazugekommen. Zappe sprach vom "Mut", den die Gemeinde mit diesen Investitionen bewiesen habe.

Der Mut war so groß, dass sieben Leihstationen für insgesamt 25 Räder über den Ort verteilt installiert wurden. Diese Stationen sind der Dossenheimer Bahnhofsplatz, das Gewerbegebiet Nord, der Rathausplatz, die RNV-Haltestelle Süd, das Sportzentrum, die Hauptstraße auf Höhe der Schulgasse und der Schwabenheimer Hof. Ausleihe und Rückgabe der Räder sind nicht auf diese Standorte beschränkt. Generell ist die Station der Fahrradrückgabe frei wählbar und insbesondere gerade nicht an den Ort der Ausleihe gebunden. Die Räder können an jeder beliebigen VRNextbike-Station zurückgegeben werden, also auch in Heidelberg, Weinheim oder Bensheim. Das macht die Stärke des Systems aus.

Bis Jahresende sollen übrigens weitere Stationen unter anderem in Ladenburg und Heddesheim verwirklicht werden. Ein Ausflug nach Worms oder Speyer, bei dem ein Weg mit geliehenem Zweirad absolviert wird, ist schon jetzt möglich. Zappe hofft auf ein flächendeckendes Angebot entlang der Bergstraße. Dossenheim übernimmt im Kreis der Heidelberger Umlandgemeinden eine Vorreiterrolle. Sie ist in diesem Kreis die bislang einzige Gemeinde, die sich daran beteiligt. Dass der Schritt richtig war, belegen Nutzerzahlen. Während des Oktobers war im Rahmen einer Testphase für Studierende unter anderem an diesem Bahnhof ein provisorischer Rückgabeort eingerichtet worden. Das habe sehr, sehr gut funktioniert, so Zappe.

"Wenn man nicht beginnt, dann kann sich auch nichts einspielen", war für Bürgermeister Hans Lorenz die Entscheidung richtig. Vor zwei Jahren habe der Gemeinderat das Thema aufgegriffen. Damals war man sich noch unsicher. Er prophezeite, dass man sich in wenigen Jahren über weitere Stationen unterhalten werde. Möglich wären für die Zukunft auch Zusatzangebote wie Lastenräder oder E-Bikes.

Info: Infos zu Anmeldung und Tarifen finden sich in einem Faltblatt, das im Rathaus ausliegt, oder im Internet unter www.vrnnextbike.de.