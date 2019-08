Dossenheim. (cm) Wegen des Unwetters ist die Aufführung des Open-Air-Mundarttheaters "Blouß Zoff mi’m Stoff" im Steinbruch Leferenz am Freitagabend kurzfristig abgesagt worden.

Die Schauspielgruppe "Dossema Stååkejzln" des Heimatvereins hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass eine ausgefallene Aufführung am Montag, 12. August, um 19 Uhr nachgeholt wird. Die Aufführungen am Samstag und am Sonntag um 18 Uhr sollen wie geplant stattfinden.