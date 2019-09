Dossenheim. (pol/mün) Am Dossenheimer Neckarufer wird es am heutigen Donnerstag einen Tauchereinsatz der Polizei geben. Der Grund: Am gestrigen Mittwoch wurden von einem Mitarbeiter der Schleuse Schwabenheim am Ufer Gegenstände einer Person gefunden.

Neben der vollständigen Bekleidung wurden auch persönliche Gegenstände eines in Heidelberg wohnenden Mannes festgestellt.

Doch die Suche der Polizei nach dem Mann verlief bislang ergebnislos.