Dossenheim. (dw) Der Bereich Raiffeisenplatz mit dem ehemaligen Möbelhaus Kirsch wird sich gründlich ändern. Die Planungen für eine Wohnbebauung sind voll im Gange. Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung darüber zu entscheiden, in welcher Form - ob über einen Bebauungsplan oder über den Abschluss städtebaulicher Verträge - er im Rahmen der zu stellenden Bauanträge auf das Entstehende weiter Einfluss nehmen will. Bei zwei Gegenstimmen aus der Fraktion der Grünen entschied er sich mehrheitlich für die individuelle Lösung: Verträge. Bürgermeister Hans Lorenz hatte die Sitzungsleitung wegen Befangenheit an seine Erste Stellvertreterin Julia Philippi übergeben. Beratend eingebunden ist auch die "LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH", kurz KE, die in Dossenheim die Ortskernsanierung begleitet.

Es kam überraschend, dass zwei Grünen-Gemeinderäte die Lösung ablehnten. Sie hatten ihre Haltung im Verlauf dieser Sitzung vorab nicht zu erkennen gegeben. Warum von "Verträgen" die Rede ist, erklärt sich über die Eigentumsverhältnisse. Der Raiffeisenplatz, von der Gemeinde bislang als Parkplatz mit rund 55 öffentlichen Stellplätzen angemietet, ist im Eigentum der Heidelberger Volksbank. Das Areal Kirsch gehört Werner Kirsch. Beide zukünftigen Bauherren haben im Heidelberger Architektenbüro SSV einen Partner gefunden, der die Gestaltung des Bereichs insgesamt im Blick hat. Der Gemeinderat war in nicht-öffentlicher Sitzung bereits zweimal über die Pläne informiert worden.

Dort vorgebrachte Änderungsvorschläge wurden bei der jetzigen kurzen Präsentation, mit der die Planung noch nicht abgeschlossen ist, wohl schon berücksichtigt. Das legten einzelne Wortbeiträge, beispielsweise von Cornelia Wesch (FW), nah.

Die Nachbarn sind ebenfalls schon informiert. Zumindest wandte sich ein Bürger, dessen Grundstück unmittelbar an die Flächen beider bauwilligen Eigentümer grenzt, unter dem Punkt "Fragen und Anregungen der Bürger" an den Gemeinderat. Er sei nicht grundsätzlich gegen die Bebauung, nur sah er sich nach derzeitiger Planung in seiner Wohnqualität beeinträchtigt - beispielsweise durch die Lage der geplanten Tiefgaragenabfahrt.

Was geplant ist? Auf beiden Grundstücken sollen jeweils zwei Baureihen mit Wohnungen entstehen. Die im ersten Entwurf "kasernenähnlichen" Häuser - die bildhafte Beschreibung hatte Eugen Reinhard (FDP) gewählt - ist inzwischen aufgehoben. Staffelungen in den Gebäudehöhen von Nord nach Süd entlang der Beethovenstraße und von Ost nach West Richtung Richard-Wagner-Straße, Veränderungen der Abstände zwischen den Häusern, zwei Tiefgaragen, Grünflächen mit Spielplatz zwischen den Häuserreihen und der Erhalt von rund 15 öffentlichen Parkplätzen wurden willkommen geheißen.

Alexander Willwert (CDU) freute sich über das Mehr an Grün besonders. Die Lage in unmittelbarer Nähe zum öffentlichen Nahverkehr und der Bundesstraße minimiere die zusätzliche Verkehrsbelastung für den Innerort, war zu hören. Renate Tokur (Grüne) fragte nach ökologischer Bauweise. SSV-Vertreter Frank Stichs sagte ein "gutes, nachhaltiges Energiekonzept" zu, konnte aber noch keine genaueren Angaben machen. Jochen Matenaer (SPD) griff den 200. Geburtstag des Schöpfers der Genossenschaftsidee Friedrich Wilhelm Raiffeisen auf und wünschte sich mit Blick auf die Genossenschaftsbank ein Engagement in Sachen "bezahlbaren Wohnraums".

Großes Lob gab es insgesamt für die öffentlichen Stellplätze, welche die privaten Bauherren der Gemeinde auf Dauer zur Verfügung stellen wollen.