Von Benjamin Miltner

Dossenheim. 0,1 Milligramm Chlor pro Liter Wasser - an dieser Marke verzweifelt gerade eine 12.000- Einwohner-Gemeinde. Denn auch am Dienstag haben die Werte an zwei von 17 Entnahmestellen im Trinkwassersystem - am Mantelbach und im Steinbruchweg - nicht den vorgeschriebenen Mindestchlorgehalt erreicht. Wer Leitungswasser trinken will, muss dies also auch eine Woche nach Beginn der Desinfektionsmaßnahmen zuerst abkochen. Anlass ist ein Rohrbruch an der Hauptleitung, bei dem Erdpartikel ins Wassernetz gelangten und dieses verunreinigten.

"Die Werte steigen, aber leider noch nicht an den Punkt, wo alles ganz top ist", erklärte Andreas Welker vom Gesundheitsamt Rhein-Neckar. Um den Vorgang zu beschleunigen, wird das Chlor auch mittlerweile über die beiden Hochbehälter in der Talstraße und Friedrich-Ebert-Straße ins Netz eingespeist. Noch hat das Abkochgebot Bestand - und das hat nicht nur für die Bevölkerung Folgen, sondern vor allem auch für Gewerbetreibende.

Kaffee kann bei Konditor Thomas Meisel bedenkenlos getrunken werden. Fotos: Alex

Friseur: Haare färben und tönen - das gehört neben dem Schnitt zu den klassischen Aufgaben eines Friseurs. Und genau hier kommt das gechlorte Wasser ins Spiel. "Im helleren Farbbereich könnte es zu Problemen kommen", sagt Manuela Ostwald. Die Geschäftsführerin bei Friseur Allmann erklärt: Bei der Blondierung kann das dafür genutzte Wasserstoffperoxid mit dem Chlor in einer chemischen Reaktion ungewollte Farbtöne bewirken. "Wenn es ganz blöd kommt, kann ein leichter Grünton entstehen", meint Oswald. Um solche haarsträubenden Irrlichter zu vermeiden, werden die Kunden auf das - wenn auch geringe - Risiko hingewiesen. Die Kunden gehen laut Ostwald sehr entspannt mit der Situation um. "Wir konzentrieren uns jetzt auf andere Dinge - schließlich können wir ein bisschen mehr, als nur Haare färben", sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Konditor: "Als Konditor arbeitet man zum Glück nur wenig mit Wasser", ist Thomas Meisel froh. Der Inhaber des Café Meisel erklärt, dass die meisten seiner Kuchen und Torten ohne Wasser angerührt werden. Tortenguss wird aufgekocht, die Kaffeemaschine erhitzt das Leitungswasser auf über 100 Grad. Anders als zuvor beim blauen Wasser sind die Auswirkungen also gering. Zumal für den Konditor die Eissaison noch nicht begonnen hat. "Da wäre es problematisch geworden."

Zahnarzt: Hier sind die Folgen weitaus schwerer. "Wir können viele Behandlungen nicht durchführen, die Hälfte des Betriebes steht still", sagt die Managerin einer Praxis, die namentlich nicht mit dem Wasser in Verbindung gebracht werden will. Der Frust sitzt tief. Füllungen und Zahnpräparate können nicht gesetzt werden, die dafür nötigen Maschinen sind fest ans Leitungswasser gebunden. Zum Mund ausspülen gibt es destilliertes Wasser. Kleine Kontrollen, Nähte ziehen und Besprechungen werden gemacht. Für die Zahnreinigung hat die Praxis extra ein Gerät mit externem Wasserzulauf geliehen. "Zuvor haben wir zehn Behandlungen am Tag absagen müssen", zeigt die Praxismanagerin Verluste auf und hofft, dass bald wieder Normalität in den Praxisalltag einkehrt.

Alltag - den sehnt auch die Gemeindeverwaltung herbei. "Wir wollen natürlich so schnell wie möglich und noch diese Woche das Abkochgebot aufheben", sagt Martin Niederhöfer, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Wasserwerk. "Aber Bevölkerungsschutz geht vor allem anderen - da können wir keine Ausnahme machen." Das Trinkwasser bleibt weiter in aller Munde - und sorgt auch für Kurioses: Ein Bürger reklamierte gestern bei der Gemeinde eine kaputte Spülmaschine und wollte Schadensersatz. "Wir geben es an unsere Versicherung weiter", erklärt Niederhöfer. "Die Chlorung hat aber nichts damit zu tun."